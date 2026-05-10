Ніхто навіть не помітив: в Німеччині учасники "Безсмертного полку" пройшлися з портретами Бандери і Малюка (фото)

9 травня в німецькому місті Аугсбург росіяни влаштували ходу "Безсмертного полку". До акції долучилися троє українців, які під прикриттям потролили учасників портретами Степана Бандери, Василя Малюка і Миколи Хвильового.

Українці спеціально приїхали з Мюнхена до Аугсбурга, щоб пожартувати над любителями "побєдобєсія". Про це розповіла харків'янка Юлія Тарасова на своїй сторінці у Facebook.

Жінка зазначила, що українці під прикриттям "впровадилися" у російську колону, принісши із собою портрети діячів. В описах під фотографіями активісти скористалися вигаданими іменами та "заслугами", що нібито герої портретів здійснили у радянські часи. Українка жартома назвала цю операцію "Павутиною".

"Сьогодні в Аугсбурзі рашистський "Безсмертний полк" кілька годин ніс у своїй колоні… портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка. І ніхто цього навіть не помітив", — йдеться у дописі Юлії Тарасової.

Учасники російського маршу ніяк не відреагували на портрети відомих українців. Вони спокійно пройшлися усім містом. При цьому росіяни періодично викрикували про "бандерівців" та "фашистів".

"Особливо символічно це виглядало на фоні криків про "бандерівців" і "фашистів" у бік української акції, поки над їхніми ж головами майорів портрет Степана Бандери", — зауважила харків'янка.

Акція "Безсмертного полку" в Аусбурзі з портретами відомих українських діячів

Вже наприкінці ходи українці, що діяли під прикриттям, пішли до української акції, що відбувалася паралельно, взявши із собою ті ж портрети. Тільки у цей момент росіяни звернули увагу на те, кого саме на них було зображено.

"Судячи з облич деяких учасників "полку", система в них у той момент добряче зависла", — пояснила українка.

Жінка додала, що ця акція була не просто жартом. Вона також яскраво продемонструвала, наскільки "сакральна пам'ять" росіян перетворилася на "порожню декорацію без розуміння історії".

Нагадаємо, 7 травня білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляла, що у Мінську не дозволили провести ходу "Безсмертного полку".

Також видання The Moscow Times розповідало, як пройшов парад 9 травня у Москві: без танків і ракет, але з військовими КНДР.