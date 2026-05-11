Китай готовится к визиту Трампа: Пекин вместе с США ликвидировал сеть наркотрафика, — Bloomberg

Китайские власти заявили о ликвидации международной сети наркотрафика в рамках совместной операции с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA). Она состоялась незадолго до запланированного саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

В рамках операции правоохранители двух стран задержали пятерых подозреваемых — двух граждан Китая и трех американцев — во время одновременных рейдов в китайских провинциях Ляонин и Гуандун, а также в штатах Флорида и Невада, сообщили Bloomberg. Это сигнализирует о сотрудничестве по важному двустороннему вопросу всего за несколько дней до президентского саммита в Пекине.

Министерство общественной безопасности Китая и Управление по борьбе с наркотиками США задержали двух граждан Китая и трех граждан США, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. сообщило в понедельник. Согласно сообщению официального информационного агентства "Синьхуа", в начале прошлого месяца одновременные операции были проведены в китайских провинциях Ляонин и Гуандун, а также во Флориде и Неваде.

Відео дня

Это заявление, похоже, приурочено к визиту Дональда Трампа, который начнется в среду, в попытке заложить основу для установления взаимоотношений между двумя лидерами. Президент США и его китайский коллега Си Цзиньпин стремятся стабилизировать связи и, как ожидается, обсудят ряд сложных вопросов, включая войну в Иране и торговый дисбаланс.

Отчет был опубликован через несколько часов после того, как Пекин подтвердил дату первого за почти десять лет визита президента США в Китай. По данным агентства "Синьхуа", власти изъяли партию наркотиков, в том числе протонитазен и бромазолам, и перекрыли путь контрабанды, охватывающий две страны.

Этот шаг последовал после редкой репатриации китайского беглеца, разыскиваемого из США за преступления, связанные с наркотиками, о которой было объявлено в прошлом месяце. Это подчеркивает то, что Пекин назвал новыми достижениями в двустороннем сотрудничестве правоохранительных органов.

Напомним, что украинские скалолазы Ярослав Ткач и Григорий Ильчишин установили два национальных рекорда во время первого этапа Кубка мира по скоростному скалолазанию в Китае. Соревнования проходили в городе Уцзян, где спортсмены показали лучшие результаты в истории Украины.

Ранее мы также информировали, что китайские компании поставляют России и Ирану комплектующие для производства беспилотников. Об этом стало известно после утечки внутренней переписки, на которую обратила внимание газета The Wall Street Journal.