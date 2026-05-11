Китай готується до візиту Трампа: Пекін разом із США ліквідував мережу наркотрафіку, — Bloomberg

Китайська влада заявила про ліквідацію міжнародної мережі наркотрафіку в межах спільної операції з Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA). Вона відбулася незадовго до запланованого саміту президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні.

У межах операції правоохоронці двох країн затримали п’ятьох підозрюваних – двох громадян Китаю та трьох американців – під час одночасних рейдів у китайських провінціях Ляонін і Гуандун, а також у штатах Флорида й Невада, повідомили Bloomberg. Це сигналізує про співпрацю з важливого двостороннього питання лише за кілька днів до президентського саміту в Пекіні.

Міністерство громадської безпеки Китаю та Управління з боротьби з наркотиками США затримали двох громадян Китаю та трьох громадян США, підозрюваних у незаконному обігу наркотиків. повідомило в понеділок. Згідно з повідомленням офіційного інформаційного агентства "Сіньхуа", на початку минулого місяця одночасні операції були проведені в китайських провінціях Ляонін та Гуандун, а також у Флориді та Неваді.

Ця заява, схоже, приурочена до візиту Дональда Трампа, який розпочнеться в середу, у спробі закласти основу для встановлення взаємин між двома лідерами. Президент США та його китайський колега Сі Цзіньпін прагнуть стабілізувати зв'язки та, як очікується, обговорять низку складних питань, включаючи війну в Ірані та торговельний дисбаланс.

Звіт було опубліковано через кілька годин після того, як Пекін підтвердив дату першого за майже десять років візиту президента США до Китаю. За даними агентства "Сіньхуа", влада вилучила партію наркотиків, зокрема протонітазен та бромазолам, і перекрила шлях контрабанди, що охоплює дві країни.

Цей крок відбувся після рідкісної репатріації китайського втікача, розшукуваного з США за злочини, пов'язані з наркотиками, про яку було оголошено минулого місяця. Це підкреслює те, що Пекін назвав новими досягненнями у двосторонній співпраці правоохоронних органів.

