Посетивший парад Путина король Малайзии получил в подарок лимузин за миллион долларов

Король Малайзии Ибрагим Исмаил, который был среди немногих мировых лидеров, которые приняли приглашение Путина приехать в Москву, уехал с подарком.

Оказалось, что королю Малайзии вручили лимузин российской марки Aurus Senat. На своей странице в Facebook монарх назвал обладание этой машиной "особой честью", подчеркнув, что лимузин символизирует крепкую дружбу и теплые отношения между Малайзией и РФ, пишет The Moscow Times.

Король Малайзии почтил своим присутствием Путина

Передача ключей состоялась в столичном музее "Гараж особого назначения". При этом в публикации не указано, купил ли король автомобиль или получил его в подарок.

Перед этим король публиковал фото со встречи с Путиным в Кремле. А также фото с парада и с официального ужина в Кремле.

Король Малайзии на параде

Известно, что в этом году в Москву на парад приехало не очень много мировых лидеров.

Были Александр Лукашенко с сыном, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Тхонглун Сисулит из Лаоса, Шавкат Мирзиеев из Узбекистана, Алан Гаглоев из Южной Осетии и Бадра Гунба из Абхазии. В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, однако на парад на Красной площади он не пошел, ограничившись возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Король Малайзии получил за визит в Москву лимузин

Российский лимузин Aurus Senat (проект "Кортеж") назван в честь Сенатской башни Кремля. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на базе 4.4-литрового V8 и электромотора суммарной мощностью 598 л. с. В салоне — премиальные материалы, а спецверсии предусматривают бронирование машины. Цены на "Сенат" начинаются от 545 тысяч долларов. А бронированная версия может стоит и миллион.

Напомним, ранее мировые СМИ писали, что на своем урезанном параде Владимир Путин выглядел "опухшим и постаревшим".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский указом разрешил провести парад на 9 мая в Москве.