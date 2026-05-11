Король Малайзії, який відвідав парад Путіна, отримав у подарунок лімузин за мільйон доларів

Король Малайзії Ібрагім Ісмаїл, який був серед небагатьох світових лідерів, що прийняли запрошення Путіна приїхати до Москви, поїхав із подарунком.

Виявилося, що королю Малайзії вручили лімузин російської марки Aurus Senat. На своїй сторінці у Facebook монарх назвав володіння цією машиною "особливою честю", наголосивши, що лімузин символізує міцну дружбу і теплі відносини між Малайзією і РФ, пише The Moscow Times.

Король Малайзії вшанував своєю присутністю Путіна

Передача ключів відбулася в столичному музеї "Гараж особливого призначення". Водночас у публікації не вказано, чи купив король автомобіль, чи отримав його в подарунок.

Перед цим король публікував фото із зустрічі з Путіним у Кремлі. А також фото з параду і з офіційної вечері в Кремлі.

Король Малайзії на параді

Відомо, що цього року до Москви на парад приїхало не дуже багато світових лідерів.

Були Олександр Лукашенко із сином, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Тхонглун Сісуліт із Лаосу, Шавкат Мірзієєв з Узбекистану, Алан Гаглоєв із Південної Осетії та Бадра Гунба з Абхазії. До Москви також прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, проте на парад на Красній площі він не пішов, обмежившись покладанням вінка до Могили Невідомого Солдата в Олександрівському саду.

Король Малайзії отримав за візит до Москви лімузин

Російський лімузин Aurus Senat (проект "Кортеж") названо на честь Сенатської вежі Кремля. Автомобіль оснащений гібридною силовою установкою на базі 4.4-літрового V8 і електромотора сумарною потужністю 598 к. с. У салоні — преміальні матеріали, а спецверсії передбачають бронювання машини. Ціни на "Сенат" починаються від 545 тисяч доларів. А броньована версія може коштувати й мільйон.

Нагадаємо, раніше світові ЗМІ писали, що на своєму урізаному параді Володимир Путін виглядав "опухлим і постарілим".

Напередодні президент України Володимир Зеленський указом дозволив провести парад на 9 травня в Москві.