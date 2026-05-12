После семейной ссоры: влиятельного британского мультимиллионера нашли мертвым в собственном поместье
51-летний мультимиллионер Джошуа Пак недавно был найден мертвым в своем арендованном лондонском особняке с петлей на шее.
Это произошло после того, как между ним и его женой разгорелся громкий скандал из-за авиабилетов. О смерти влиятельного британца рассказало 12 мая издание Daily Mail.
Джошуа Пак был руководителем частной инвестиционной компании-гиганта Fortress, которой принадлежат Majestic Wine, Poundstretcher, Punch Pubs и сеть кинотеатров Curzon. Компания Пака оценивалась в 50 миллиардов долларов.
Его нашел мертвым уборщик, зашедший в закрытую спальню на верхнем этаже особняка.
Издание пишет, что бизнесмен вместе со своей женой Жаклин, с которой состоял в браке 28 лет, как раз находился в процессе переезда в Великобританию из своего дома в Соединенных Штатах Америки. Пак занимался расширением компании в Европе, что должно было удвоить ее стоимость до 100 миллиардов долларов.
Жаклин во время следствия рассказала, что миллионер страдал от синдрома смены часовых поясов и находился в стрессовом состоянии из-за работы. Вечером накануне его смерти пара сильно поссорилась после того, как в течение дня периодически употребляла алкогольные напитки.
"Мы были влюблены еще со школьных лет. Джошуа был ревностным католиком, который так усердно работал, чтобы содержать меня и детей — самое важное в его жизни", — признавалась жена бизнесмена, добавляя, что он иногда был "импульсивным".
Как выяснилось, Пак должен был лететь в Даллас во вторник, однако перенес рейс на другой день, чтобы поехать вместе с женой. Однако с бронированием возникла проблема, из-за чего между супругами вспыхнула громкая ссора.
В конце концов детектив не увидел никаких признаков насильственной смерти, однако и доказательств планирования покончить жизнь самоубийством найдено не было.
