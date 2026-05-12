Після сімейної сварки: впливового британського мультимільйонера знайшли мертвим у власному маєтку

51-річний мультимільйонер Джошуа Пак нещодавно був знайдений мертвим у своєму орендованому лондонському особняку із зашморгом на шиї.

Це сталося після того, як між ним та його дружиною розгорівся гучний скандал через авіаквитки. Про смерть впливового британця розповіло 12 травня видання Daily Mail.

Джошуа Пак був керівником приватної інвестиційної компанії-гіганта Fortress, якій належать Majestic Wine, Poundstretcher, Punch Pubs та мережа кінотеатрів Curzon. Компанія Пака оцінювала в 50 мільярдів доларів.

Його знайшов мертвим прибиральник, що зайшов до зачиненої спальні на верхньому поверсі особняка.

Видання пише, що бізнесмен разом зі своєю дружиною Жаклін, з якою перебував у шлюбі 28 років, саме перебував у процесі переїзду до Великобританії зі свого будинку у Сполучених Штатах Америки. Пак займався розширенням компанії в Європі, що мало подвоїти її вартість до 100 мільярдів доларів.

Жаклін під час слідства розповіла, що мільйонер страждав від синдрому зміни часових поясів і перебував у стресовому стані через роботу. Увечері напередодні його смерті пара сильно посварилася після того, як упродовж дня періодично вживала алкогольні напої.

"Ми були закохані ще зі шкільних років. Джошуа був ревним католиком, який так старанно працював, щоб утримувати мене та дітей — найважливіше в його житті", — зізнавалася дружина бізнесмена, додаючи, що він іноді був "імпульсивним".

Мультимільйонер Джошуа Пак разом із дружиною

Як з'ясувалося, Пак мав летіти до Далласа у вівторок, проте переніс рейс на інший день, щоб поїхати разом із дружиною. Однак із бронюванням виникла проблема, через що між подружжям спалахнула гучна сварка.

Зрештою детектив не побачив жодних ознак насильницької смерті, проте і доказів планування покінчити життя самогубством знайдено не було.

