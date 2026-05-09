Таємниця зникнення жінки: розкрита правда через 11 років виявилась неочікуваною (фото, відео)

У лютому 2002 року мешканка Пенсільванії Бренда Хайст відвезла дітей до школи, а потім — безслідно зникла. Через 11 років стався неочікуваний поворот у "глухарі", коли жінку офіційно визнали мертвою.

Несподівано виявилося, що жінка була абсолютно живою та неушкодженою, але мотиви її вчинку викликали серйозні дебати серед родичів. Про це повідомляє The Mirror.

Того дня Бренда справді відвезла дітей до школи, а потім — перестала виходити на зв'язок. Її чоловік Лі Хайст подав до поліції заяву про зникнення дружини, а вже за чотири дні копи знайшли її покинуту автівку, в ній не було слідів боротьби чи злочину.

Правоохоронці почали шукати причетних до зникнення Бренди. Першим під підозру потрапив її обранець, адже поліцейські встановили, що пара ззовні була дружелюбною та щирою, але загалом у їх шлюбі почалися проблеми — сварки, фінансові проблеми та підозри в зрадах.

Бренда Хейст безслідно зникла

Правоохоронці допитали Лі, адже він мав очевидний мотив. Однак тривалий допит, наявність алібі та перевірка на поліграфі підтвердили невинуватість чоловіка; його відпустили за відсутністю доказів, а справа стала "глухарем".

Через сім років після зникнення дружини, Лі офіційно подав до суду з прохання оголосити дружину мертвою. Вже за три роки чоловік повністю змінив життя — одружився з іншою жінкою та поїхав з Пенсильванії.

Але в 2013 році правоохоронці у Флориді затримали жінку за дрібну крадіжку. Коли копи почали встановлювати її особу, то нею виявилася зникла 11 років тому Бренда Хайст.

Виявилося, що того ранку вона сиділа в парку та говорила з трьома незнайомцями про свою долю. Вони запропонували їй поїхати з ними автостопом до Флориди, що вона й зробила.

Потім копи почули від жінки, що вони наступні роки жила під іншим іменем — Келсі Лаян Сміт. Бренда викрала в цієї жінки посвідчення, змінила зовнішність та профіль робіт, але вона старалася "не світитися" — займалася прибиранням будинків, брала за оплату лише готівку, приховувала документи від роботодавців і ніде довго не затримувалася.

11 років після зникнення поліцейські знайшли Бренду живою

Наступні сім років з моменту зникнення вона співмешкала з одним чоловіком у його будинку на колесах. Тодішнім новим подругам вона говорила, що була вдовою та не мала дітей.

Коли Лі отримав дзвінок із Флориди, що його покійна дружина Бренда жива, то не повірив цьому. Однак копи стверджували, що помилки бути не може, після чого чоловік повідомив дітям про те, їх мати знайшлася живою.

Донька Морган в інтерв'ю журналістам говорила, що вона може зрозуміти вчинок матері, наче "щось в ній зламалося", а тому не буде "ворушити її минуле". Водночас дівчина говорить, що їй з братом довелося дуже непросто, а тому вони не готові повернути до життя зниклу матір.

Коли правоохоронці спробували встановити мотив її вчинку, то Бренда чесно зізналася, що її рішення не було імпульсивним. Вона чесно сказала поліцейським, що втомилася від тягара життя в сім'ї і хотіла позбавити всіх від проблем.

"Я думала, що без мене всім буде краще", — сказала жінка про свої мотиви.

ЗМІ додає, що відбувши кілька місяців за ґратами, Бренда вийшла на волю і переїхала до власної матері в штат Техас. До сьогодні її діти не спілкувалися з нею з моменту її "воскресіння".

