Чоловік розкрив таємниче зникнення пенсіонера за допомогою Google Карт (фото, відео)

Наприкінці 2006 року американець Девід Лі Найлз безслідно зник, коли вийшов з місцевого бара. Майже 10 років потому випадкова знахідка одного чоловіка допомогла розкрити цю справу.

72-річний містер Найлз, який боровся з депресією та онкологічним захворюванням, приїхав у бар. Однак після нетривалого перебування раптово підвівся й вийшов, поскаржившись на погане самопочуття, повідомляє The Mirror.

Близький друг зниклого говорить, що це був останній раз, коли його бачили живим. Відтоді додних слідів чоловіка не знайшли, і навіть автомобіля містера Найзла, на якому він приїхав.

Однак у листопаді 2015 року місцевий чоловік Браян Гаусман прикрашав різдвяну ялинку в похоронному домі Cook Funeral Home. Аби розпланувати подальші декорації, він заглянув у Google Maps, аби визначити об'єм робіт.

Під час перегляду онлайн-карти, чоловік помітив дивну форму у ставку поруч із похоронним бюро. Він запідозрив, що це може бути автомобіль.

"І раптом я усвідомлюю, коли це побачив, щось на кшталт: "Ого, там машина", — згадує американець.

Містер Гаусман звернувся до офісу шерифа, де вирішили переглянути ставок. На місце направили водолазну групу, яка виявила всередині скелетні рештки чоловіка та гаманець із документами на ім’я Девід Лі Найлз, а пізніше ДНК-експертиза підтвердила особу.

Дивна фігура в озері вивела копів на розгадку зникнення чоловіка Фото: Mirror

Автомобіль був вкритий мулом і водоростями, а на траві поблизу не знайшли жодних слідів шин. Це дало підстави слідчим припустити: машина перебувала у ставку "дуже довго".

"Ніхто не міг її побачити. Вода була каламутна, і все там постійно змінювалося", — говорить Браян Гаусман.

Згодом зять покійного зниклого Скотт Гетевей сказав, що коли була розгадана таємниця зникення родича, родина змогла полегшено зітхнути після років пошуків. Попри те, що офіційну причину смерті не було встановлено, поліція переконана, що причиною загибелі містера Найлза є або нещасний випадок, або самогубство.

Наразі парк, де розташований ставок, назвається Меморіальний парк Девіда Лі Найлза. Його назвали на честь зниклого чоловіка, чию загадку вдалося розгадати лише майже 10 років після зникнення літнього американця.

