Ролик блогерки розкрив таємницю зникнення чоловіка, якого безуспішно шукали два роки (відео)

Два роки тому 41-річний музикант з Колумбії Дієго Лондоньйо зник з дому в невідомому напрямку. На його пошуки направилася одна популярна блогерка, яка спочатку не вірила, що зможе відшукати зниклого чоловіка.

Саме тоді сталося неочікуване: коли жінка знімала ролик зі своєю покупкою, в кадрі з'явився зниклий музикант з усмішкою на обличчі, як це видно на ролику в TikTok.

Ролик блогерки став вірусним — набрав понад 65 млн переглядів. На ньому видно, що дівчина знімає свою нову покупку в магазині, коли позаду на камері з'являється сеньйор Лондоньйо.

Кріейторка з Еквадору Емі Солано, яка раніше розпочала пошуки зниклого чоловіка, сама не повірила тому, що побачила за вітриною бутика Дієго. Виявилося, що жінка йшла за слідами зниклого — спочатку відправилася в перуанське місто Манкора.

За кілька днів вона не знайшла Дієго, та потім поїхала до іншого міста — Чіклайо. Саме там, шукаючи звичайні нові штани для гардеробу, вона зняла цей короткий ролик.

Завдяки цього відео, поліція швидко виявила місце перебування пана Лондоньйо. Після затримання стало зрозуміло, чому чоловік зник на два роки з рідної Колумбії — він захотів пожити сам.

Водночас родина музиканта була рада почути, їх родич живий та здоровий. Він наполіг на тому, що перебуває в безпеці, але поки не планує повертатися додому, про що розповів своїм сестрам.

Дієго Лондоньйо каже, що з ним усе в порядку Фото: RPP

Правоохоронці вказали, що офіційної заяви про зникнення Дієго немає, а сам він підтвердив своє рішення залишитися за кордоном. Хоча чоловік відмовився від психологічної оцінки, у відділку він поводився спокійно й не виявляв жодних дивних симптомів.

Офіцери описали його як поліглота, який подорожує країною та заробляє продажем мідних і бронзових виробів ручної роботи. Наразі чоловік зосереджений на подорожі до Ліми, але йому порадили час від часу контактувати з рідними, щоб ті не хвилювалися.

"Мені складно донести, що я не схожий на інших, але моя родина залишається для мене важливою. […] Звідси рушаю до Ліми, а потім, можливо, повернуся до Колумбії. Мені потрібно трохи заробити — я майже ніколи не планую наперед", — відверто сказав герой журналістам.

