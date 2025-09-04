Чоловік "повернувся з мертвих": жінка знайшла зниклого у Instagram з новою дружиною

Жителька Індії після семи років пошуків несподівано побачила свого чоловіка у соцмережі. Індієць, якого рідні вважали мертвим, виявився живим і навіть встиг завести нову сім’ю.

Як повідомляє MustShareNews із посиланням на Times of India, у 2017 році мешканка штату Уттар-Прадеш на ім'я Шилу вийшла заміж за Джитендру Кумара, відомого також як Баблу.

Зникнення після весілля

Подружнє життя швидко зруйнувалося. За словами жінки, чоловік почав застосовувати силу та висувати вимоги щодо приданого – речей та золотих прикрас.

Наприкінці того ж року Шилу вигнали з дому. У квітні 2018-го, невдовзі після народження дитини, Баблу зник без сліду. Попри пошуки поліції, знайти його не вдалося. Рідні чоловіка звинуватили дружину у його вбивстві, і роками вона жила під тягарем цих підозр.

Відкриття у соцмережі

Лише у 2025 році несподіване відкриття чекало на жінку в Instagram. Гортаючи стрічку, вона побачила відео, де Баблу танцював поруч з іншою жінкою. Після додаткових перевірок з’ясувалося, що чоловік перебрався до іншого міста, працював на фабриці та одружився вдруге.

Арешт і звинувачення

Отримавши підтвердження, Шилу звернулася до поліції. Правоохоронці з’ясували, що чоловік інсценував своє зникнення та почав нове життя. Його заарештували за двоєженство та висунули обвинувачення у домаганні через придане.

Розчарування дружини

У коментарях жінка зізналася, що роки очікування та підозр стали для неї тяжким випробуванням.

"Я не розумію, чому він залишив мене саме тоді, коли я виношувала дитину й найбільше потребувала його підтримки", – сказала Шилу. За її словами, правда відкрилася несподівано, але принесла не полегшення, а нову зраду.

