Мужчина "вернулся из мертвых": женщина нашла пропавшего в Instagram с новой женой

Жительница Индии после семи лет поисков неожиданно увидела своего мужа в соцсети. Индиец, которого родные считали мертвым, оказался живым и даже успел завести новую семью.

Как сообщает MustShareNews со ссылкой на Times of India, в 2017 году жительница штата Уттар-Прадеш по имени Шилу вышла замуж за Джитендру Кумара, известного также как Баблу.

Исчезновение после свадьбы

Супружеская жизнь быстро разрушилась. По словам женщины, мужчина начал применять силу и выдвигать требования относительно приданого — вещей и золотых украшений.

В конце того же года Шилу выгнали из дома. В апреле 2018-го, вскоре после рождения ребенка, Баблу исчез без следа. Несмотря на поиски полиции, найти его не удалось. Родные мужчины обвинили жену в его убийстве, и годами она жила под бременем этих подозрений.

Открытие в соцсети

Только в 2025 году неожиданное открытие ждало женщину в Instagram. Листая ленту, она увидела видео, где Баблу танцевал рядом с другой женщиной. После дополнительных проверок выяснилось, что мужчина перебрался в другой город, работал на фабрике и женился во второй раз.

Арест и обвинение

Получив подтверждение, Шилу обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что мужчина инсценировал свое исчезновение и начал новую жизнь. Его арестовали за двоеженство и предъявили обвинение в домогательстве из-за приданого.

Разочарование жены

В комментариях женщина призналась, что годы ожидания и подозрений стали для нее тяжелым испытанием.

"Я не понимаю, почему он оставил меня именно тогда, когда я вынашивала ребенка и больше всего нуждалась в его поддержке", — сказала Шилу. По ее словам, правда открылась неожиданно, но принесла не облегчение, а новую измену.

