Ролик блогерши раскрыл тайну исчезновения мужчины, которого безуспешно искали два года (видео)

Два года назад 41-летний музыкант из Колумбии Диего Лондоньйо исчез из дома в неизвестном направлении. На его поиски направилась одна популярная блогерша, которая сначала не верила, что сможет отыскать пропавшего мужчину.

Именно тогда произошло неожиданное: когда женщина снимала ролик со своей покупкой, в кадре появился пропавший музыкант с улыбкой на лице, как это видно на ролике в TikTok.

Ролик блогера стал вирусным — набрал более 65 млн просмотров. На нем видно, что девушка снимает свою новую покупку в магазине, когда сзади на камере появляется сеньор Лондоньйо.

Криэйтор из Эквадора Эми Солано, которая ранее начала поиски пропавшего мужа, сама не поверила тому, что увидела за витриной бутика Диего. Оказалось, что женщина шла по следам пропавшего — сначала отправилась в перуанский город Манкора.

Через несколько дней она не нашла Диего, но потом поехала в другой город — Чиклайо. Именно там, ища обычные новые штаны для гардероба, она сняла этот короткий ролик.

Благодаря этому видео, полиция быстро обнаружила место пребывания господина Лондоньйо. После задержания стало понятно, почему мужчина исчез на два года из родной Колумбии — он захотел пожить сам.

В то же время семья музыканта была рада услышать, их родственник жив и здоров. Он настоял на том, что находится в безопасности, но пока не планирует возвращаться домой, о чем рассказал своим сестрам.

Диего Лондоньо говорит, что с ним все в порядке Фото: RPP

Правоохранители указали, что официального заявления об исчезновении Диего нет, а сам он подтвердил свое решение остаться за границей. Хотя мужчина отказался от психологической оценки, в отделении он вел себя спокойно и не проявлял никаких странных симптомов.

Офицеры описали его как полиглота, который путешествует по стране и зарабатывает продажей медных и бронзовых изделий ручной работы. Сейчас мужчина сосредоточен на путешествии в Лиму, но ему посоветовали время от времени контактировать с родными, чтобы те не волновались.

"Мне сложно донести, что я не похож на других, но моя семья остается для меня важной. [...] Отсюда отправляюсь в Лиму, а затем, возможно, вернусь в Колумбию. Мне нужно немного заработать — я почти никогда не планирую наперед", — откровенно сказал герой журналистам.

