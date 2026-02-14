Мужчина раскрыл таинственное исчезновение пенсионера с помощью Google Карт (фото, видео)

В конце 2006 года американец Дэвид Ли Найлз бесследно исчез, когда вышел из местного бара. Почти 10 лет спустя случайная находка одного мужчины помогла раскрыть это дело.

72-летний мистер Найлз, который боролся с депрессией и онкологическим заболеванием, приехал в бар. Однако после непродолжительного пребывания внезапно встал и вышел, пожаловавшись на плохое самочувствие, сообщает The Mirror.

Близкий друг пропавшего говорит, что это был последний раз, когда его видели живым. С тех пор никаких следов мужчины не нашли, и даже автомобиля мистера Найзла, на котором он приехал.

Однако в ноябре 2015 года местный мужчина Брайан Гаусман украшал рождественскую елку в похоронном доме Cook Funeral Home. Чтобы распланировать дальнейшие декорации, он заглянул в Google Maps, чтобы определить объем работ.

Во время просмотра онлайн-карты, мужчина заметил странную форму в пруду рядом с похоронным бюро. Он заподозрил, что это может быть автомобиль.

"И вдруг я осознаю, когда это увидел, что-то вроде: "Ого, там машина", — вспоминает американец.

Мистер Гаусман обратился в офис шерифа, где решили пересмотреть пруд. На место направили водолазную группу, которая обнаружила внутри скелетные останки мужчины и кошелек с документами на имя Дэвид Ли Найлз, а позже ДНК-экспертиза подтвердила личность.

Странная фигура в озере вывела копов на разгадку исчезновения мужчины Фото: Mirror

Автомобиль был покрыт илом и водорослями, а на траве поблизости не нашли никаких следов шин. Это дало основания следователям предположить: машина находилась в пруду "очень долго".

"Никто не мог ее увидеть. Вода была мутная, и все там постоянно менялось", — говорит Брайан Гаусман.

Впоследствии зять покойного пропавшего Скотт Хэтэуэй сказал, что когда была разгадана тайна исчезновения родственника, семья смогла облегченно вздохнуть после лет поисков. Несмотря на то, что официальная причина смерти не была установлена, полиция убеждена, что причиной гибели мистера Найлза является либо несчастный случай, либо самоубийство.

Сейчас парк, где расположен пруд, называется Мемориальный парк Дэвида Ли Найлза. Его назвали в честь пропавшего мужчины, чью загадку удалось разгадать лишь почти 10 лет после исчезновения пожилого американца.

