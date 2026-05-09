Тайна исчезновения женщины: раскрытая правда через 11 лет оказалась ошеломляющей (фото, видео)

В феврале 2002 года жительница Пенсильвании Бренда Хайст отвезла детей в школу, а затем — бесследно исчезла. Через 11 лет произошел неожиданный поворот в "глухарях", когда женщину официально признали мертвой.

Неожиданно оказалось, что женщина была абсолютно живой и невредимой, но мотивы ее поступка вызвали серьезные дебаты среди родственников. Об этом сообщает The Mirror.

В тот день Бренда действительно отвезла детей в школу, а потом — перестала выходить на связь. Ее муж Ли Хайст подал в полицию заявление об исчезновении жены, а уже через четыре дня копы нашли ее брошенную машину, в ней не было следов борьбы или преступления.

Правоохранители начали искать причастных к исчезновению Бренды. Первым под подозрение попал ее избранник, ведь полицейские установили, что пара внешне была дружелюбной и искренней, но в целом в их браке начались проблемы — ссоры, финансовые проблемы и подозрения в изменах.

Бренда Хейст бесследно исчезла Фото: The Mirror

Правоохранители допросили Ли, ведь он имел очевидный мотив. Однако длительный допрос, наличие алиби и проверка на полиграфе подтвердили невиновность мужчины; его отпустили за отсутствием доказательств, а дело стало "глухарём".

Через семь лет после исчезновения жены, Ли официально подал в суд с просьбой объявить жену мертвой. Уже через три года мужчина полностью изменил жизнь — женился на другой женщине и уехал из Пенсильвании.

Но в 2013 году правоохранители во Флориде задержали женщину за мелкую кражу. Когда копы начали устанавливать ее личность, то ею оказалась пропавшая 11 лет назад Бренда Хайст.

Оказалось, что в то утро она сидела в парке и говорила с тремя незнакомцами о своей судьбе. Они предложили ей поехать с ними автостопом во Флориду, что она и сделала.

Затем копы услышали от женщины, что они последующие годы жила под другим именем — Келси Лаян Смит. Бренда похитила у этой женщины удостоверение, изменила внешность и профиль работ, но она старалась "не светиться" — занималась уборкой домов, брала за оплату только наличные, скрывала документы от работодателей и нигде долго не задерживалась.

11 лет после исчезновения полицейские нашли Бренду живой Фото: The Mirror

Следующие семь лет с момента исчезновения она сожительствовала с одним мужчиной в его доме на колесах. Тогдашним новым подругам она говорила, что была вдовой и не имела детей.

Когда Ли получил звонок из Флориды, что его покойная жена Бренда жива, то не поверил этому. Однако копы утверждали, что ошибки быть не может, после чего мужчина сообщил детям о том, их мать нашлась живой.

Дочь Морган в интервью журналистам говорила, что она может понять поступок матери, как будто "что-то в ней сломалось", а потому не будет "ворошить ее прошлое". В то же время девушка говорит, что ей с братом пришлось очень непросто, а потому они не готовы вернуть к жизни пропавшую мать.

Когда правоохранители попытались установить мотив ее поступка, то Бренда честно призналась, что ее решение не было импульсивным. Она честно сказала полицейским, что устала от бремени жизни в семье и хотела избавить всех от проблем.

"Я думала, что без меня всем будет лучше", — сказала женщина о своих мотивах.

СМИ добавляет, что отбыв несколько месяцев за решеткой, Бренда вышла на свободу и переехала к собственной матери в штат Техас. До сих пор ее дети не общались с ней с момента ее "воскрешения".

