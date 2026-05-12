Городской голова в Калифорнии призналась в сотрудничестве с Китаем, — Bloomberg

Экс-мэр города Аркадия в штате Калифорния Эйлин Ван согласилась признать вину по делу о деятельности в интересах правительства Китая после федерального расследования в США. Бывшая чиновница распространяла пропагандистские материалы Пекина среди китайско-американской общины.

Госпожа мэр зажиточного пригорода Лос-Анджелеса ушла в отставку после того, как согласилась признать себя виновной в деятельности незарегистрированного иностранного агента Китая в США, сообщило информационное агентство Bloomberg 12 мая.

Согласно обнародованным судебным документам Эйлин Ван признала, что распространяла прокитайскую пропаганду по указанию китайских чиновников. Ван была мэром Аркадии, города с населением около 55 000 человек, расположенного примерно в 24 километрах к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса, после избрания в городской совет в 2022 году. Она ушла в отставку в понедельник, согласно заявлению городского менеджера Доминика Лацаретто.

Відео дня

"Обвинения, лежащие в основе этого дела, о том, что иностранное правительство пыталось повлиять на местного избранного чиновника, вызывают глубокое беспокойство. После внутренней проверки мы можем подтвердить, что никаких финансов, персонала или процессов принятия решений города не было задействовано", — говорится в заявлении Лаццаретто.

58-летней Ван может грозить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ожидается, что она признает свою вину в ближайшие недели, согласно заявлению прокуратуры США в Лос-Анджелесе. Это дело произошло на фоне усиленного внимания американских чиновников к попыткам китайского правительства повлиять на ситуацию в США.

Федеральные прокуроры в последние годы возбудили несколько дел, и которых обвиняют Пекин в попытках повлиять на политиков и сформировать общественное мнение в китайских диаспорных общинах.

В прошлом году было объявлено о переносе рассмотрения дела бывшей главной помощницы губернаторов Нью-Йорка Кэти Хочул, которую вместе со своим мужем Эндрю Куомо обвинили в деятельности незарегистрированного иностранного агента в пользу Китая в обмен на миллионы долларов взяток. Присяжные не смогли прийти к единодушному вердикту.

Аркадия, известная своим большим азиатско-американским населением и рынком элитной недвижимости, давно привлекает состоятельных китайских иммигрантов и международные инвестиции. Согласно данным переписи населения США, более половины жителей города идентифицируют себя как азиаты.

Напомним, что Китай и США провели совместную операцию против международной сети наркотрафика накануне возможного визита президента США Дональда Трампа в Пекин. По данным Bloomberg, сотрудничество между Вашингтоном и Пекином стало редким примером координации между двумя странами на фоне напряженных отношений.

Ранее мы также информировали, что власти Китая приказали местным компаниям игнорировать часть санкций США. Пекин заявил, что американские ограничения вредят китайскому бизнесу и противоречат международной торговле.