Міська голова в Каліфорнії зізналась у співпраці з Китаєм, — Bloomberg

Ексмер міста Аркадія у штаті Каліфорнія Ейлін Ван погодилася визнати провину у справі про діяльність в інтересах уряду Китаю після федерального розслідування у США. Колишня посадовиця поширювала пропагандистські матеріали Пекіна серед китайсько-американської громади.

Пані мер заможного передмістя Лос-Анджелеса пішла у відставку після того, як погодилася визнати себе винною у діяльності незареєстрованого іноземного агента Китаю в США, повідомило інформаційне агентство Bloomberg 12 травня.

Згідно з оприлюдненими судовими документами Ейлін Ван визнала, що поширювала прокитайську пропаганду за вказівкою китайських урядовців. Ван була меркою Аркадії, міста з населенням близько 55 000 осіб, розташованого приблизно за 24 кілометри на північний схід від центру Лос-Анджелеса, після обрання до міської ради у 2022 році. Вона пішла у відставку в понеділок, згідно із заявою міського менеджера Домініка Лацаретто.

"Звинувачення, що лежать в основі цієї справи, про те, що іноземний уряд намагався вплинути на місцевого обраного посадовця, викликають глибоке занепокоєння. Після внутрішньої перевірки ми можемо підтвердити, що жодних фінансів, персоналу чи процесів прийняття рішень міста не було задіяно", — йдеться у заяві Лаццаретто.

58-річній Ван може загрожувати максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Очікується, що вона визнає свою провину найближчими тижнями, згідно із заявою прокуратури США в Лос-Анджелесі. Ця справа сталася на тлі посиленої уваги американських чиновників до спроб китайського уряду вплинути на ситуацію в США.

Федеральні прокурори останніми роками порушили кілька справ, і яких звинувачують Пекін у спробах вплинути на політиків та сформувати громадську думку в китайських діаспорних громадах.

Минулого року було оголошено про перенесення розгляду справи колишньої головної помічниці губернаторів Нью-Йорка Кеті Хочул, яку разом зі своїм чоловіком Ендрю Куомо звинуватили в діяльності незареєстрованого іноземного агента на користь Китаю в обмін на мільйони доларів хабарів. Присяжні не змогли дійти одностайного вердикту.

Аркадія, відома своїм великим азійсько-американським населенням та ринком елітної нерухомості, давно приваблює заможних китайських іммігрантів та міжнародні інвестиції. Згідно з даними перепису населення США, понад половини мешканців міста ідентифікують себе як азіати.

