"Россияне были в шоке": украинский блогер устроил "сюрприз" на параде РФ в Лиссабоне (фото)

Блогер Даня Ермаков во время российской акции "Бессмертный полк" в один момент поднял сине-желтое знамя и прокричал: "Слава Украине! Героям слава!"

Инцидент произошел в Португалии, где парень, который родился в Донецке, живет сейчас. После того как он узнал, что в Лиссабоне пройдет парад РФ ко Дню победы, решил сначала притвориться "своим", используя флаг СССР. Об этом пишет OBOZ.UA

В сообщении говорится, что поступок парня заставил "Бессмертный полк" оцепенеть. Парень все происходящее снимал на телефон, а затем опубликовал видео на личной странице в Instagram, которое сразу стало "вирусным" и за несколько дней собрало 1,7 миллиона просмотров.

Украинец на параде в Лиссабоне Фото: скриншот

Кто такой Даня Ермаков

Общаясь с журналистами, парень рассказал, что родился и вырос в Донецке. Но в 2014-м вместе с семьей покинул родной город и переехал в Запорожье. Через 2,5 года он перебрался в Киев, а после начала полномасштабного вторжения РФ решил выехать за границу, когда ему было 22 года.

В Лиссабон Даня Ермаков вместе с девушкой переехал около месяца назад, а когда увидел, что россияне устраивают свой парад в городе, решил, что не может это просто проигнорировать.

"Я понял, что нельзя это проигнорировать, потому что потом мне будет плохо от мысли, что я ничего не сделал, что они свободно сделают свою "движуху". А теперь я доволен", — рассказал парень.

Он признался, что сначала боялся, ведь не знал, как должен вести себя в окружении "Бессмертного полка". Но все же поехал к месту проведения парада на самокате и взял с собой сине-желтый флаг и кепку, подаренную спецподразделением "Альфа" СБУ.

"Сначала россияне улыбались, что пришел такой молодой мальчик, предложил помощь, ура-патриот, словом. Во время шествия мы видели нескольких украинцев, которые просто открыли флаг, за что их сразу отодвинула полиция, а россияне еще и обозвали провокаторами. Я иду, снимаю все на телефон, вижу эти лица, как они радуются. И когда бросил на землю флаг Советского Союза, повернулся к ним и увидел, что все остановились, даже машина, которая ехала. Россияне были в шоке! Я видел все эти лица! Позже в комментариях кто-то классно написал, что россиян снова надули", — рассказал он.

Как отреагировала полиция в Лиссабоне

После того, как парень достал флаг Украины действий к нему сразу же подбежала полиция. По его словам, он не думал, что держит штраф, ведь никого не бил, не залил перцовым баллончиком, а россияне добровольно отдали ему флаг СССР на параде. Но все же полицейские забрали его и других украинцев в участок, где разговаривали спокойно и выразили поддержку Украине.

"Пропустив колонну из россиян, полицейские отвели меня к другим украинцам, которых они тоже остановили, и отвезли нас в отделение. Там меня спросили, общаюсь ли я на португальском. Я ответил, что нет, поэтому мы перешли на английский. Они взяли мои документы, записали данные. В целом у нас была достаточно нормальная беседа. Полицейский сказал мне, что они поддерживают Украину и все понимают, что многие португальские военные служат в Украине, но они должны выполнять свою работу", — отметил блогер.

Напомним, что берлинская полиция запретили 8 и 9 мая демонстрировать советскую символику, российские и белорусские флаги и символику российской агрессии. Также ограничила использование российских маршевых или военных песен.

Также даже после 9 мая СМИ обсуждают, как выглядел Путин на самом коротком параде в истории РФ. Глава Кремля появился на параде на Красной площади, на котором не было ни бронетехники, ни баллистических ракет. Урезанное шоу длилось всего 45 минут, но за это время репортеры разглядели, что Путин выглядит значительно хуже, чем на официальных фото.