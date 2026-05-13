"Росіяни були в шоці": український блогер влаштував "сюрприз" на параді РФ в Лісабоні (фото)

Блогер Даня Єрмаков під час російської акції "Безсмертний полк" в один момент підняв синьо-жовтий стяг і прокричав: "Слава Україні! Героям слава!"

Інцидент трапився у Португалії, де хлопець, який народився в Донецьку, мешкає наразі. Після того як він дізнався, що в Лісабоні пройде парад РФ до Дня перемоги, вирішив спочатку прикинутися "своїм", використовуючи прапор СРСР. Про це пише OBOZ.UA

У повідомленні йдеться, що вчинок хлопця змусив "Безсмертний полк" заціпеніти. Хлопець усе, що відбувалося, знімав на телефон, а потім опублікував відео на особистій сторінці в Instagram, яке відразу стало "вірусним" і за кілька днів зібрало 1,7 мільйона переглядів.

Українець на параді в Лісабоні Фото: скріншот

Хто такий Даня Єрмаков

Спілкуючись із журналістами, хлопець розповів, що народився та виріс у Донецьку. Але у 2014-му разом із сім'єю покинув рідне місто та переїхав до Запоріжжя. Через 2,5 року він перебрався до Києва, а після початку повномасштабного вторгнення РФ вирішив виїхати за кордон, коли йому було 22 роки.

Відео дня

У Лісабон Даня Єрмаков разом із дівчиною переїхав близько місяця тому, а коли побачив, що росіяни влаштовують свій парад у місті, вирішив, що не може це просто проігнорувати.

"Я зрозумів, що не можна це проігнорувати, бо потім мені буде погано від думки, що я нічого не зробив, що вони вільно зроблять свою "двіжуху". А тепер я задоволений", — розповів хлопець.

Він зізнався що спочатку боявся, адже не знав, як має поводити себе в оточенні "Безсмертного полку". Але все таки поїхав до місця проведення параду на самокаті та взяв з собою синьо-жовтий прапор і кепку, подаровану спецпідрозділом "Альфа" СБУ.

"Спочатку росіяни усміхалися, що прийшов такий молодий хлопчик, запропонував допомогу, ура-патріот, словом. Під час ходи ми бачили декількох українців, які просто відкрили прапор, за що їх одразу відсунула поліція, а росіяни ще й обізвали провокаторами. Я йду, знімаю все на телефон, бачу ці обличчя, як вони радіють. І коли кинув на землю прапор Радянського Союзу, повернувся до них і побачив, що всі зупинилися, навіть машина, яка їхала. Росіяни були в шоці! Я бачив всі ці обличчя! Пізніше в коментарях хтось класно написав, що росіян знову надули", – розповів він.

Як відреагувала поліція у Лісабоні

Після того, як хлопець дістав стяг України дій до нього відразу ж підбігла поліція. За його словами, він не думав, що тримає штраф, адже нікого не бив, не залив перцевим балончиком, а росіяни добровільно віддали йому прапор СРСР на параді. Але все таки поліціянти забрали його та інших українців до відділку, де розмовляли спокійно та висловили підтримку Україні.

"Пропустивши колону з росіян, поліціянти відвели мене до інших українців, яких вони теж зупинили, і відвезли нас до відділення. Там мене запитали, чи спілкуюсь я португальською. Я відповів, що ні, тож ми перейшли на англійську. Вони взяли мої документи, записали дані. Загалом в нас була досить нормальна бесіда. Поліціянт сказав мені, що вони підтримують Україну і все розуміють, що багато португальських військових служать в Україні, але вони мусять виконувати свою роботу", – зазначив блогер.

Нагадаємо, що берлінська поліція заборонили 8 і 9 травня демонструвати радянську символіку, російські та білоруські прапори та символіку російської агресії. Також обмежила використання російських маршових або військових пісень.

Також навіть псля 9 травня ЗМІ обговорюють, який вигляд мав Путін на найкоротшому параді в історії РФ. Очільник Кремля з'явився на параді на Красній площі, на якому не було ні бронетехніки, ні балістичних ракет. Урізане шоу тривало лише 45 хвилин, але за цей час репортери розгледіли, що Путін має значно гірший вигляд, ніж на офіційних фото.