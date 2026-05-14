Страна осталась без правительства: премьер Латвии подала в отставку из-за инцидента с дронами

Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку после того, как в страну залетели украинские дроны. Вместе с ней сложит полномочия и действующее правительство.

Во время обращения политик заявила, что "не собирается сдаваться". Также она раскритиковала партнеров по коалиции, обвинив их в политических спорах и нежелании брать ответственность в сложный для страны период. Об этом 14 мая, пишет LSM.

"Это нелегкое, но это честное решение", — заявила премьер на брифинге.

Перед тем из-за инцидента с дронами подал в отставку министр обороны от партии "Прогрессивные", а отставка Силини означает уход и всего правительства.

Но политический кризис в стране фактически начался еще раньше, когда партия "Прогрессивные", которая была частью коалиции, перестала поддерживать Силини и призвала формировать новое правительство, отметили там.

Відео дня

Также сама Силиня заявила, что залет дронов в страну стал последней каплей в вопросе доверия к бывшему министру обороны.

"Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются", — заявила она и обвинила "Прогрессивных" в том, что их реакция на отставку министра стала причиной распада коалиции.

Издание пишет, что после отставки Силини ее правительство продолжит работать как временное правительство до утверждения нового состава. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс уже получил сообщение об отставке премьера и скоро проведет консультации с парламентскими фракциями по формированию новой коалиции. А потом объявит кандидатуру нового премьера, который попытается сформировать новое правительство и получить поддержку большинства депутатов.

Инцидент с дронами в Латвии: что известно

7 мая Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в страну с территории России залетели беспилотники, два из них упали. Объявлено предупреждение жителям трех краев страны.

А 10 мая министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что уходит с должности после падения беспилотников неподалеку от одной из латвийских нефтебаз. На фоне инцидента с дронами премьер-министр Латвии Эвика Силиня стала требовать отставки Андриса Спрудса.