Країна залишилася без уряду: прем'єрка Латвії подала у відставку через інцидент з дронами

Прем'єр Латвії Евіка Сіліня подала у відставку після того, як у країну залетіли українські дрони. Разом із нею складе повноваження і чинний уряд.

Під час звернення політик заявила, що "не збирається здаватись". Також вона розкритикувала партнерів з коаліції, звинувативши їх у політичних суперечках та небажанні брати відповідальність у складний для країни період. Про це 14 травня, пише LSM.

"Це нелегке, але це чесне рішення", — заявила прем'єрка на брифінгу.

Перед тим через інцидент із дронами подав у відставку міністр оборони від партії "Прогресивні", а відставка Сіліні означає відхід і всього уряду.

Але політична криза у країні фактично розпочалася ще раніше, коли партія "Прогресивні", що була частиною коаліції, перестала підтримувати Сіліні та закликала формувати новий уряд, зазначили там.

Також сама Сіліня заявила, що заліт дронів до країни став останньою краплею у питанні довіри до колишнього міністра оборони.

"Я не могла не реагувати, якщо обіцянки не виконуються", — заявила вона і звинуватила "Прогресивних" у тому, що їхня реакція на відставку міністра стала причиною розпаду коаліції.

Відання пише, що після відставки Сіліні її уряд продовжить працювати як тимчасовий уряд до затвердження нового складу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс уже отримав повідомлення про відставку прем'єрки та скоро проведе консультації з парламентськими фракціями щодо формування нової коаліції. А потім оголосить кандидатуру нового прем'єра, який спробує сформувати новий уряд і отримати підтримку більшості депутатів.

Інцидент з дронами у Латвії: що відомо

7 травня Національні збройні сили Латвії повідомили, що в країну з території Росії залетіли безпілотники, два з них упали. Оголошено попередження жителям трьох країв країни.

А 10 травня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що йде з посади після падіння безпілотників неподалік однієї з латвійських нафтобаз. На тлі інциденту з дронами прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня стала вимагати відставки Андріса Спрудса.