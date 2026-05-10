"Втратив довіру": міністр оборони Латвії подав у відставку після прильоту дронів з РФ

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс йде з посади після падіння безпілотників неподалік однієї з латвійських нафтобаз.

На тлі інциденту з дронами прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня стала вимагати відставки Андріса Спрудса. Міністр та партнери по коаліції вже проінформовані про це рішення, повідомила Сіліня в X.

Андріс Спрудс подав у відставку

За словами очільниці уряду, ситуація з дронами показала, що керівництво Міноборони Латвії не змогло виконати обіцянку щодо безпечного неба над країною. Вона наголосила, що оборонна галузь отримала історично найбільше фінансування — майже 5 % від ВВП.

"Міністр оборони Андріс Спрудс втратив мою та суспільну довіру. Я прийняла рішення вимагати відставки міністра оборони Андріса Спрудса. Галузь оборони надалі має очолювати професіонал", — заявила Сіліня.

Прем'єр-міністерка також повідомила, що новим міністром оборони стане полковник Райвіс Мелніс. Очікується, що його попередній досвід у Національних збройних силах Латвії, військова освіта в Лондоні та робота в Україні посилять оборону країни.

Що сказав Андріс Спрудс

Згодом Спрудс підтвердив своє рішення піти з посади міністра оборони, зазначивши, що робить це заради захисту латвійської армії від втручання в політичну кампанію.

"Саме зараз мій політичний обов’язок полягає в тому, щоб запобігти участі наших збройних сил у політичній кампанії. Я роблю це не тому, що перестав вірити в те, що ми робимо в оборонній промисловості. Якраз навпаки. Оборонні можливості Латвії перебувають на високому рівні. Чи багато залишилося роботи? Так. Але латвійська армія разом із союзниками готова сьогодні захищати Латвію", — заявив Спрудс.

Політик також додав, що Спрудс збрехала, сказавши, що попередила його про сьогоднішню заяву. За його словами, розмова була запланована на понеділок.

Нагадаємо, 7 травня кілька БПЛА увійшли в повітряний простір Латвії з боку Росії. На номер 112 надійшло кілька дзвінків про можливу пожежу на нафтобазі. Після прибуття на місце події пожежники встановили, що відкритого горіння немає, однак були вжиті заходи для охолодження одного з резервуарів.

Фокус також повідомляв, що 31 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував удари дронів по російській нафтовій інфраструктурі на березі Балтійського моря, запевнивши, що Росія зробить "висновки", якщо підтвердиться використання повітряного простору країн ЄС для атак.