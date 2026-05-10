"Потерял доверие": министр обороны Латвии подал в отставку после прилета дронов из РФ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уходит с должности после падения беспилотников неподалеку от одной из латвийских нефтебаз.

На фоне инцидента с дронами премьер-министр Латвии Эвика Силиня стала требовать отставки Андриса Спрудса. Министр и партнеры по коалиции уже проинформированы об этом решении, сообщила Силиня в X.

Андрис Спрудс подал в отставку

По словам главы правительства, ситуация с дронами показала, что руководство Минобороны Латвии не смогло выполнить обещание по безопасному небу над страной. Она отметила, что оборонная отрасль получила исторически наибольшее финансирование — почти 5 % от ВВП.

"Министр обороны Андрис Спрудс потерял мое и общественное доверие. Я приняла решение требовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Отрасль обороны в дальнейшем должен возглавлять профессионал", — заявила Силиня.

Премьер-министр также сообщила, что новым министром обороны станет полковник Райвис Мелнис. Ожидается, что его предыдущий опыт в Национальных вооруженных силах Латвии, военное образование в Лондоне и работа в Украине усилят оборону страны.

Что сказал Андрис Спрудс

Впоследствии Спрудс подтвердил свое решение уйти с поста министра обороны, отметив, что делает это ради защиты латвийской армии от вмешательства в политическую кампанию.

"Именно сейчас мой политический долг заключается в том, чтобы предотвратить участие наших вооруженных сил в политической кампании. Я делаю это не потому, что перестал верить в то, что мы делаем в оборонной промышленности. Как раз наоборот. Оборонные возможности Латвии находятся на высоком уровне. Много ли осталось работы? Да. Но латвийская армия вместе с союзниками готова сегодня защищать Латвию", — заявил Спрудс.

Политик также добавил, что Спрудс солгала, сказав, что предупредила его о сегодняшнем заявлении. По его словам, разговор был запланирован на понедельник.

Напомним, 7 мая несколько БПЛА вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России. На номер 112 поступило несколько звонков о возможном пожаре на нефтебазе. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что открытого горения нет, однако были приняты меры для охлаждения одного из резервуаров.

Фокус также сообщал, что 31 марта спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удары дронов по российской нефтяной инфраструктуре на берегу Балтийского моря, заверив, что Россия сделает "выводы", если подтвердится использование воздушного пространства стран ЕС для атак.