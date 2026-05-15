Путин подписал указ о предоставлении упрощенного гражданства РФ жителям Приднестровья (документ)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре получили совершеннолетние иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье, следует из опубликованного Кремлем документа.

В указе указано, что право обратиться с заявлением о принятии в гражданство РФ получают лица, которые "достигли 18-летнего возраста, являются дееспособными и постоянно проживают в Приднестровье на день вступления в силу указа".

Указ Путина о предоставлении упрощенного гражданства РФ жителям Приднестровья Фото: ТАСС

Также в документе прописана возможность получения российского гражданства для детей-сирот, детей без родительской опеки и недееспособных лиц, проживающих в Приднестровье. Для этого заявление должны подать их законные представители или руководители учреждений, под присмотром которых находятся такие лица.

Відео дня

Кроме того, в тексте указа указано, что решение принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина".

Документ ссылается на федеральный закон РФ "О гражданстве Российской Федерации".

Напомним, в апреле Шойгу пригрозил Молдове "защитой россиян" в Приднестровье.

Фокус также писал о том, что окружение Путина хочет, чтобы он закончил войну в Украине.