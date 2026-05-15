Путін підписав указ про надання спрощеного громадянства РФ мешканцям Придністров'я (документ)

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Можливість отримати російське громадянство за спрощеною процедурою отримали повнолітні іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї, випливає з опублікованого Кремлем документа.

В указі зазначено, що право звернутися із заявою про прийняття до громадянства рф отримують особи, які "досягли 18-річного віку, є дієздатними та постійно проживають у Придністров’ї на день набуття чинності указом".

Указ Путіна щодо надання спрощеного громадянства РФ мешканцям Придністров'я

Також в документі прописана можливість отримання російського громадянства для дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування та недієздатних осіб, які проживають у Придністров’ї. Для цього заяву мають подати їхні законні представники або керівники установ, під наглядом яких перебувають такі особи.

Крім того, у тексті указу вказано, що рішення ухвалене "з метою захисту прав і свобод людини та громадянина".

Документ посилається на федеральний закон РФ "Про громадянство Російської Федерації".

