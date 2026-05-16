"Момент гордости": в Британии новоизбранная партия сняла украинский флаг со здания совета

Новоизбранная администрация партии "Реформа Великобритании" сняла украинский флаг с фасада здания Совета графства Эссекс, заменив его на еще один флаг Великобритании.

Украинский флаг развевался на этом месте с 2022 года, пишет BBC.

Председатель совета Питер Харрис назвал это "моментом гордости".

"Замена флага Украины не умаляет поддержки и щедрости, которую жители Эссекса проявляли народу Украины с 2022 года, и я знаю, что это будет продолжаться", — сказал Харрис.

По его словам, перед тем, как найти для флага новое место, будут проведены обсуждения с украинской общиной графства.

В самом совете графства отметили, что такой шаг обусловлен тем, что национальная политика новоизбранной партии позволяет поднимать на зданиях под ее контролем только британский флаг, национальные флаги, флаги графств или флаги вооруженных сил Великобритании.

Відео дня

В то же время лидер оппозиции от консерваторов Ли Скотт предупредил, что это может способствовать распространению "прокремлевской политики" на местном уровне. Скотт подчеркнул, что снятие флага "глубоко разочаровало" его и послало "неправильный сигнал".

"Если Эссекс отвернется от видимого символа солидарности, это рискует привнести язык и инстинкты прокремлевской политики в наше графство именно в тот момент, когда наши союзники по всей Европе продолжают твердо поддерживать Украину", — подчеркнул Скотт.

По данным журналистов, это последний из ряда первоочередных шагов, которые осуществила партия "Реформа Великобритании".

Напомним, в апреле во время манифестации в Риме неизвестные напали на людей с украинскими флагами.

Фокус также писал о том, что в Берлине запретят советские, российские и белорусские флаги.