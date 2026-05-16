"Момент гордості": в Британії новообрана партія зняла український прапор з будівлі ради

Новообрана адміністрація партії "Реформа Великобританії" зняла український прапор з фасаду будівлі Ради графства Ессекс, замінивши його на ще один прапор Великої Британії.

Український стяг майорів на цьому місці з 2022 року, пише BBC.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це "моментом гордості".

"Заміна прапора України не применшує підтримки та щедрості, яку мешканці Ессексу виявляли народу України з 2022 року, і я знаю, що це продовжуватиметься", — сказав Гарріс.

За його словами, перед тим, як знайти для прапора нове місце, будуть проведені обговорення з українською громадою графства.

У самій раді графства зазначили, що такий крок обумовлений тим, що національна політика новообораної партії дозволяє підіймати на будівлях під її контролем лише британський прапор, національні прапори, прапори графств або прапори збройних сил Великої Британії.

Водночас лідер опозиції від консерваторів Лі Скотт попередив, що це може сприяти поширенню "прокремлівської політики" на місцевому рівні. Скотт підкреслив, що зняття прапора "глибоко розчарувало" його та послало "неправильний сигнал".

"Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це ризикує привнести мову та інстинкти прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", — наголосив Скотт.

За даними журналістів, це останній з низки першочергових кроків, які здійснила партія "Реформа Великобританії".

