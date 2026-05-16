Партия "Реформа Великобритании" поддерживает народ Украины, однако ее флаг не будет вывешиваться над административными зданиями графства Эссекс, где недавно эта политическая сила получила большинство.

Такое заявление сделал лидер "Реформа Великобритании" Найджел Фарадж после снятия украинского флага возле здания совета графства Эссекс и скандала, возникшего в результате этого.

"Новая администрация партии "Реформа Великобритании" в Совете графства Эссекс уже начала вносить изменения. Украинский флаг перед зданием Совета графства заменили на флаг Великобритании. Мы, конечно, поддерживаем народ Украины, но при правлении партии "Реформа Великобритании" над нашими общественными зданиями не будут развеваться иностранные флаги", — написал Фарадж.

Он также подчеркнул, что его политическая сила подала судебный иск против планов реорганизации местного самоуправления.

"Ориентировочная стоимость этих планов составляет 100 млн фунтов, и на их погашение понадобится целое поколение или даже больше. Партия "Реформа Великобритании" предпочла бы потратить эти средства на общественные услуги", — подчеркнул Фарадж.

Пост Фараджа Фото: Скриншот

Напомним, в мае новоизбранная администрация партии "Реформа Великобритании" сняла украинский флаг с фасада здания Совета графства Эссекс.

