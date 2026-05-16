Партія "Реформа Великобританії" підтримує народ України, проте її прапор не буде вивішуватись над адміністративними будівлями графства Ессекс, де нещодавно ця політична сила отримала більшість.

Таку заяву зробив лідер "Реформа Великобританії" Найджел Фарадж після зняття українського прапора біля будівлі ради графства Ессекс та скандалу, що виник внаслідок цього.

"Нова адміністрація партії "Реформа Великобританії" в Раді графства Ессекс уже почала вносити зміни. Український прапор перед будівлею Ради графства замінили на прапор Великої Британії. Ми, звісно, підтримуємо народ України, але за правління партії "Реформа Великобританії" над нашими громадськими будівлями не будуть майоріти іноземні прапори", — написав Фарадж.

Він також підкреслив, що його політична сила подала судовий позов проти планів реорганізації місцевого самоврядування.

"Орієнтовна вартість цих планів становить 100 млн фунтів, і на їх погашення знадобиться ціле покоління або навіть більше. Партія "Реформа Великобританії" воліла б витратити ці кошти на суспільні послуги", — наголосив Фарадж.

Пост Фараджа

Нагадаємо, у травні новообрана адміністрація партії "Реформа Великобританії" зняла український прапор з фасаду будівлі Ради графства Ессекс.

