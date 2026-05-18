Убытки более чем на $100 млн: в США два истребителя столкнулись прямо посреди авиашоу (видео)

Во время авиашоу Gunfighter Skies Air Show в штате Айдахо произошло столкновение двух военных самолетов E/A-18G Growler ВМС США.

Все четверо членов экипажа успели катапультироваться, пишет Task&Purpose.

Инцидент произошел неподалеку от базы Воздушных Сил США Mountain, после чего мероприятие срочно отменили.

Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как два самолета сближаются в небе, после чего начинают неконтролируемо падать. После столкновения четверо членов экипажа катапультировались, а на месте аварии поднялся густой черный дым.

По словам организаторов авиашоу, всех членов экипажа удалось найти живыми. На место происшествия сразу прибыли спасатели и экстренные службы, а военные начали официальное расследование причин аварии.

Відео дня

Само авиашоу впервые проводили после восьмилетнего перерыва, также вызванного катастрофой с дельтапланом.

Убытки полученные вналсидок авиакатастрофы могут достигать более 100 миллионов долларов.

Напомним, польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем.

Фокус также писал о том, как Boeing 737 летел сам 3 часа и разбился, из-за чего 121 человек погиб.