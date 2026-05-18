Збитки на понад $100 млн: в США два винищувачі зіткнулись прямо посеред авіашоу (відео)
Під час авіашоу Gunfighter Skies Air Show у штаті Айдахо сталося зіткнення двох військових літаків E/A-18G Growler ВМС США.
Усі четверо членів екіпажу встигли катапультуватися, пише Task&Purpose.
Інцидент стався неподалік бази Повітряних Сил США Mountain, після чого захід терміново скасували.
Очевидці опублікували відео, на якому видно, як два літаки зближуються у небі, після чого починають неконтрольовано падати. Після зіткнення четверо членів екіпажу катапультувалися, а на місці аварії здійнявся густий чорний дим.
За словами організаторів авіашоу, усіх членів екіпажу вдалося знайти живими. На місце події одразу прибули рятувальники та екстрені служби, а військові розпочали офіційне розслідування причин аварії.
Саме авіашоу вперше проводили після восьмирічної перерви, також спричиненою катастрофою з дельтапланом.
Збитки отримані вналсідок авіатрощі можуть сягати понад 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо, польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем.
Фокус також писав про те, як Boeing 737 летів сам 3 години і розбився, через що 121 людина загинула.