Збитки на понад $100 млн: в США два винищувачі зіткнулись прямо посеред авіашоу (відео)

Під час авіашоу Gunfighter Skies Air Show у штаті Айдахо сталося зіткнення двох військових літаків E/A-18G Growler ВМС США.

Усі четверо членів екіпажу встигли катапультуватися, пише Task&Purpose.

Інцидент стався неподалік бази Повітряних Сил США Mountain, після чого захід терміново скасували.

Очевидці опублікували відео, на якому видно, як два літаки зближуються у небі, після чого починають неконтрольовано падати. Після зіткнення четверо членів екіпажу катапультувалися, а на місці аварії здійнявся густий чорний дим.

За словами організаторів авіашоу, усіх членів екіпажу вдалося знайти живими. На місце події одразу прибули рятувальники та екстрені служби, а військові розпочали офіційне розслідування причин аварії.

Саме авіашоу вперше проводили після восьмирічної перерви, також спричиненою катастрофою з дельтапланом.

Збитки отримані вналсідок авіатрощі можуть сягати понад 100 мільйонів доларів.

