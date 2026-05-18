Папа Римский создаст в Ватикане комиссию, которая будет заниматься искусственным интеллектом

Папа Римский Лев XIV создает специальную комиссию по искусственному интеллекту, которая будет координировать позицию и действия Католической церкви по развитию ИИ.

Решение приняли из-за стремительного распространения технологий искусственного интеллекта, их потенциального влияния на человечество и обеспокоенности церкви вопросами человеческого достоинства, пишет Politico.

Ожидается, что комиссия будет работать параллельно с подготовкой первой энциклики Папы Льва XIV — официального послания, в котором понтифик планирует уделить особое внимание этическим аспектам искусственного интеллекта, а также его влиянию на труд, справедливость и мир в мире.

Отмечается, что Папа Лев XIV уже неоднократно высказывался относительно рисков, связанных с ИИ.

После своего избрания он заявил, что Католическая Церковь должна предложить миру моральные ориентиры для реагирования на вызовы, которые создает искусственный интеллект.

В июне 2025 года Папа Лев также предупреждал об опасности использования ИИ для "эгоистической выгоды", разжигания конфликтов и влияния на детей и молодежь. По его словам, технологии должны помогать молодому поколению развиваться, а не препятствовать формированию ответственности и зрелости.

Напомним, 14 мая Папа Лев предостерег от использования искусственного интеллекта в войне.

