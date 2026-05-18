Папа Римський створить у Ватикані комісію, що опікуватиметься штучним інтелектом

Папа Римський Лев XIV створює спеціальну комісію зі штучного інтелекту, яка координуватиме позицію та дії Католицької церкви щодо розвитку ШІ.

Рішення ухвалили через стрімке поширення технологій штучного інтелекту, їхній потенційний вплив на людство та занепокоєння церкви питаннями людської гідності, пише Politico.

Очікується, що комісія працюватиме паралельно з підготовкою першої енцикліки Папи Лева XIV — офіційного послання, у якому понтифік планує приділити особливу увагу етичним аспектам штучного інтелекту, а також його впливу на працю, справедливість і мир у світі.

Зазначається, що Папа Лев XIV уже неодноразово висловлювався щодо ризиків, пов’язаних із ШІ.

Після свого обрання він заявив, що Католицька Церква має запропонувати світові моральні орієнтири для реагування на виклики, які створює штучний інтелект.

Відео дня

У червні 2025 року Папа Лев також попереджав про небезпеку використання ШІ для "егоїстичної вигоди", розпалювання конфліктів та впливу на дітей і молодь. За його словами, технології мають допомагати молодому поколінню розвиватися, а не перешкоджати формуванню відповідальності та зрілості.

Нагадаємо, 14 травня Папа Лев застеріг від використання штучного інтелекту у війні.

Фокус також писав про те, як у банку не повірили, що телефонує Папа Римський.