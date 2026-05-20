НАТО рассматривает развертывание войск в Ормузе, — Bloomberg

В НАТО продолжаются неформальные консультации относительно потенциальной миссии в Ормузском проливе, которая могла бы обеспечить безопасность международного судоходства после эскалации конфликта вокруг Ирана, сообщает Bloomberg.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что союзники обсуждают возможность такой операции, однако пока речь идет лишь о неофициальных дискуссиях без утвержденного плана или политического решения.

"Это неформальные обсуждения, но, послушайте, ситуация динамична", — сказал Рютте журналистам в Брюсселе в среду, добавив, что он всегда думает о том, "может ли НАТО сыграть положительную роль". Марк Рютте заявил, что союзники неофициально говорят о потенциальной роли военного альянса в Ормузском проливе, поскольку растет экономическое беспокойство относительно заблокированного водного пути.

Эти замечания отражают изменение позиции Организации Североатлантического договора по проливу, жизненно важному маршруту для поставок топлива, который Иран держит закрытым с начала американо-израильских атак на страну в конце февраля.

Союзники давно заявляют, что не хотят вмешиваться, пока не прекратятся боевые действия, но продолжающееся закрытие пролива ухудшает экономику, поскольку цены на энергоносители растут. НАТО обсуждает возможность помощи судам в прохождении пролива, если он не будет вновь открыт до начала июля.

Ситуация в Иране будет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел НАТО в четверг и пятницу в Швеции. Хотя союзники еще не имеют необходимого единодушия для начала миссии в Ормузе, главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич заявил во вторник, что он "совершенно точно" думает об этом.

Союзники также хотят оценить, утих ли гнев Трампа на Европу относительно ее реакции на войну с Ираном. Гнев Трампа побудил его объявить о выводе 5000 военнослужащих из Европы, что, по словам Рютте, не повлияет на защиту альянса. В Швеции союзники попросят США избегать дальнейших неожиданных объявлений о развертывании войск, которые будут влиять на Европу.

Кроме того, министры иностранных дел обсудят предстоящий ежегодный саммит НАТО, который в этом году состоится в Анкаре 7-8 июля. Союзники хотят использовать это событие, чтобы показать США, что Европа увеличила свои расходы на оборону.

В среду Рютте призвал производителей оборонной продукции ускорить производство "не по более высоким ценам, а желательно по более низким", подчеркнув, что военные расходы стран — это деньги налогоплательщиков. Его комментарии перекликаются с недавней критикой Трампа относительно высоких зарплат генеральных директоров оборонных подрядчиков.

Союзники также обсуждают пути продолжения финансовой поддержки Украины, которая стала все более сложной после того, как США прекратили оказание помощи. Рютте сказал, что он предложил выделять 0,25% валового внутреннего продукта союзников на Украину — давнее предложение стран восточного фланга.

Но он отметил, что эта идея вряд ли получит достаточную поддержку и в основном имеет целью начать дискуссию.

