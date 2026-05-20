НАТО розглядає розгортання військ в Ормузі, — Bloomberg

У НАТО неформально обговорюють можливість створення місії в Ормузькій протоці для захисту міжнародного судноплавства після блокування Іраном ключового морського маршруту. Консультації між союзниками поки не мають офіційного статусу.

У НАТО тривають неформальні консультації щодо потенційної місії в Ормузькій протоці, яка могла б забезпечити безпеку міжнародного судноплавства після ескалації конфлікту навколо Ірану, повідомляє Bloomberg.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що союзники обговорюють можливість такої операції, однак наразі йдеться лише про неофіційні дискусії без затвердженого плану або політичного рішення.

"Це неформальні обговорення, але, послухайте, ситуація динамічна", – сказав Рютте журналістам у Брюсселі в середу, додавши, що він завжди думає про те, «чи може НАТО відіграти позитивну роль". Марк Рютте заявив, що союзники неофіційно говорять про потенційну роль військового альянсу в Ормузькій протоці, оскільки зростає економічне занепокоєння щодо заблокованого водного шляху.

Ці зауваження відображають зміну позиції Організації Північноатлантичного договору щодо протоки, життєво важливого маршруту для поставок палива, який Іран тримає закритим з початку американо-ізраїльських атак на країну наприкінці лютого.

Союзники давно заявляють, що не хочуть втручатися, доки не припиняться бойові дії, але триваюче закриття протоки погіршує економіку, оскільки ціни на енергоносії зростають. НАТО обговорює можливість допомоги суднам у проходженні протоки, якщо її не буде знову відкрито до початку липня.

Ситуація в Ірані буде предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в четвер і п'ятницю у Швеції. Хоча союзники ще не мають необхідної одностайності для початку місії в Ормузі, головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич заявив у вівторок, що він "абсолютно точно" думає про це.

Союзники також хочуть оцінити, чи вщух гнів Трампа на Європу щодо її реакції на війну з Іраном. Гнів Трампа спонукав його оголосити про виведення 5000 військовослужбовців з Європи , що, за словами Рютте, не вплине на захист альянсу. В Швеції союзники попросять США уникати подальших несподіваних оголошень про розгортання військ, що впливатимуть на Європу.

Крім того, міністри закордонних справ обговорять майбутній щорічний саміт НАТО, який цього року відбудеться в Анкарі 7-8 липня. Союзники хочуть використати цю подію, щоб показати США, що Європа збільшила свої витрати на оборону.

У середу Рютте закликав виробників оборонної продукції прискорити виробництво "не за вищими цінами, а бажано за нижчими", наголосивши, що військові витрати країн – це гроші платників податків. Його коментарі перегукуються з нещодавньою критикою Трампа щодо високих зарплат генеральних директорів оборонних підрядників.

Союзники також обговорюють шляхи продовження фінансової підтримки України, яка стала дедалі складнішою після того, як США припинили надання допомоги. Рютте сказав, що він запропонував виділяти 0,25% валового внутрішнього продукту союзників на Україну — давня пропозиція країн східного флангу.

Але він зазначив, що ця ідея навряд чи отримає достатню підтримку і здебільшого має на меті розпочати дискусію.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про ризики для глобального інтернету через можливі дії Ірану в Ормузькій протоці. Йшлося про підводні кабелі зв’язку, через які проходить значна частина цифрового трафіку між Європою, Азією та країнами Перської затоки.

Раніше ми також інформували, що іранський газовоз зміг прорвати лінію морської блокади США в районі Ормузької протоки. Судно прямувало до Китаю попри посилений контроль і ризики нових санкцій.