Трамп намерен построить в Грузии небоскреб в свою честь: станет самым высоким зданием на Кавказе

Компания действующего американского президента The Trump Organization планирует построить 70-этажный небоскреб в Грузии. Здание станет самым высоким на всем Кавказе.

Это здание станет еще одним небоскребом из серии Trump Tower. Об этом пишет издание Domus.

Сообщается, что проектированием будет заниматься архитектурная компания Gensler, а застройщиком выступит грузинская компания Archi Group, которая принадлежит экс-депутату от правящей партии "Грузинская мечта".

Небоскреб Трампа в Тбилиси станет центральным зданием в архитектурном комплексе The Tbilisi Downtown, который будет состоять из шести небоскребов. Комплекс планируют построить на месте бывшего ипподрома.

Также в СМИ сообщают, что участок, где будет проходить строительство, принадлежит пророссийскому олигарху и основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили. В 2024 году на него наложили американские санкции.

Відео дня

Трамп давно мечтал о небоскребе в Грузии

Издание отмечает, что идея построить небоскреб в Тбилиси не является новой для Трампа. Еще в 2012 году он встречался в Грузии с тогдашним президентом Михеилом Саакашвили по строительству 47-этажного дома. Правда тогда Трамп хотел строить небоскреб в курортном Батуми.

В 2017 году эта идея была отвергнута после победы Трампа на выборах президента.

За последние несколько месяцев в мире было отменено уже два подобных проекта строительства Trump Tower. Один из них — в Сербии, где планы построить отель на месте бывшего здания Генштаба обернулись политическим скандалом и уголовным делом против министра культуры.

Второй проект должен был строиться в Австралии, однако там действия Трампа на посту президента США вызывают недовольство, из-за чего отменили строительство.

Напомним, что 14 мая компания Trump Mobile сообщила, что ее смартфон T1 начнут поставлять клиентам, оформившим предварительный заказ, на этой неделе после нескольких задержек с выпуском.

16 июня 2025 года семейный бизнес Дональда Трампа запустил мобильный сервис в США и представил смартфон за $499 под названием Trump Mobile.