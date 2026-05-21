Трамп має намір збудувати у Грузії хмарочос на свою честь: стане найвищою будівлею на Кавказі

Компанія чинного американського президента The Trump Organization планує збудувати 70-поверховий хмарочос у Грузії. Будівля стане найвищою на всьому Кавказі.

Ця будівля стане ще одним хмарочосом з серії Trump Tower. Про це пише видання Domus.

Повідомляється, що проєктуванням займатиметься архітектурна компанія Gensler, а забудовником виступить грузинська компанія Archi Group, яка належить ексдепутату від правлячої партії "Грузинська мрія".

Хмарочос Трампа у Тбілісі стане центральним будинком в архітектурному комплексі The Tbilisi Downtown, який складатиметься з шести хмарочосів. Комплекс планують побудувати на місці колишнього іподрому.

Також у ЗМІ повідомляють, що ділянка, де проходитиме будівництво, належить проросійському олігарху і засновнику "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі. У 2024 році на нього наклали американські санкції.

Трамп давно мріяв про хмарочос у Грузії

Видання відзначає, що ідея побудувати хмарочос у Тбілісі не є новою для Трампа. Ще у 2012 році він зустрічався у Грузії з тодішнім президентом Міхеілом Саакашвілі щодо будівництва 47-поверхового будинку. Щоправда тоді Трамп хотів будувати хмарочос у курортному Батумі.

У 2017 році ця ідея була відкинута після перемоги Трампа на виборах президента.

За останні кілька місяців у світі було скасовано вже два подібні проекти будівництва Trump Tower. Один з них — у Сербії, де плани збудувати готель на місці колишньої будівлі Генштабу обернулися політичним скандалом і кримінальною справою проти міністра культури.

Другий проєкт мав будуватися в Австралії, однак там дії Трампа на на посаді президента США викликають незадоволеність, через що скасували будівництво.

