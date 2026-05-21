Белорусский "Стивен Кинг" и автор темного фэнтези оказался массовым убийцей из РФ, — медиа (фото)

Следственный комитет Российской Федерации закрыл дело массового убийцы Семена Ермолинского, поскольку выяснилось, что он умер три года назад под именем Андрей Миллер, рассказали медиа. Андрей Миллер — фантаст, написавший около десятка книг в жанре темного фэнтези. Его называли белорусским "Стивеном Кингом", хотя на самом деле он был россиянином, который скрывался от "Интерпола" в Минске.

В Екатеринбурге орудовала банда убийц, которая преследовала и пытала мигрантов, но весной 2026 года дело против одного из фигурантов закрыли, рассказало росСМИ "КП". Речь шла о Семене Ермолинском — преступнике, который участвовал в убийстве 16 человек и скрывался более 10 лет, сообщили источники журналистов. Официально представитель управления следственного комитета в Свердловской области пояснил, что "уголовное преследование этого фигуранта прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью)". Медиа напомнило, что Ермолинский — это на самом деле писатель Андрей Миллер, который с 2012 года скрывался в Беларуси.

В материале росСМИ рассказали о поисках убийцы, который в составе банды совершал преступления 15 лет назад. Банда состояла из десяти человек и орудовала в Екатеринбурге. Они хватали на улице жертв — мигрантов, которые приехали в РФ на заработки. У людей отбирали деньги, документы, банковские карты, а затем жестоко убивали. Местные называли банду шайкой "Джеков-потрошителей". Полиция РФ скрывала масштабы преступления и ход расследования, но в 2012 году точно было известно, что Ермолинского не поймали. О его "особенном" поведении рассказал фигурант, которого заставляли расчленять жертвы: он "затрясся", когда увидел фото преступника, говорится в расследовании росСМИ.

Преступления в РФ — схема банды Семена Ермолинского (Андрея Миллера) Фото: Скриншот

Позже выяснилось, что члены банды — это не "маргиналы", а местная "элита". Среди них — юрист и сын прокурора Василий Федорович, сын директор госкорпорации Даниил Поташников, а Ермолинский — сын известного шахматиста Алексея Ермолинского, чемпиона США и бронзового призера всемирной шахматной Олимпиады. Фигуранты в сети свободно описывали, как мучили, убивали, пытали людей: сначала читатели считали, что это выдумки, но оказалось, что все происходило на самом деле.

Преступления в РФ — объявление "Интерпола" о розыске Семена Ермолинского (Андрея Миллера) Фото: Из открытых источников

"Все действо, от первого удара до последнего, вряд ли заняло более 10 секунд. Первый колющий, падение, удар, серия прыжков на голове, почти одновременно с ней — серия "уколов", двое бросаются прочь, третий наносит еще один удар и отправляется следом", — это написал Ермолинский в соцсетях.

Ермолинскому единственному удалось сбежать, и поэтому российские журналисты решили помочь следователям. Перед вторжением, в 2018 году, они написали, что убийца якобы с 2012 года скрывался в украинском Крыму, а затем, после аннексии, воевал на Донбассе на стороне ВСУ. Также уточняется, что за информацию о преступнике обещали награду в 1 млн руб. В итоге расследователи признали, что в Украине убийцы не было, и что на самом деле сразу после угрозы разоблачении он сбежал в Минск. Здесь купил фальшивые документы на имя Андрея Миллера и начал писать книги: стал популярным фантастом, которого печатали российские издательства. Выяснилось, что Миллер умер в 2023 году из-за последствий "ковида", подытожило росСМИ.

Преступления в РФ — Семен Ермолинский (Андрей Миллер) Фото: Из открытых источников

На профильных ресурсах, связанных с литературой и фантастикой, есть информация об Андрее Миллере и о произведениях, которые он написал. Выяснилось, что речь идет об авторе темного фэнтези и ужасов "Красная королева", "Ужасный век". На авторских страницах — фотография с закрытым лицом: отмечается, что это именно Семен Ермолинский. Также уверяют, что он имел профильное образование в ракетостроении, интересовался наукой, фехтованием, был "реконструктором", занимался разработкой компьютерных игр и был полиглотом.

Преступления в РФ — Андрей Миллер, фантаст из Беларуси Фото: Скриншот

