Белорусский "Стивен Кинг" и автор темного фэнтези оказался массовым убийцей из РФ, — медиа (фото)
Следственный комитет Российской Федерации закрыл дело массового убийцы Семена Ермолинского, поскольку выяснилось, что он умер три года назад под именем Андрей Миллер, рассказали медиа. Андрей Миллер — фантаст, написавший около десятка книг в жанре темного фэнтези. Его называли белорусским "Стивеном Кингом", хотя на самом деле он был россиянином, который скрывался от "Интерпола" в Минске.
В Екатеринбурге орудовала банда убийц, которая преследовала и пытала мигрантов, но весной 2026 года дело против одного из фигурантов закрыли, рассказало росСМИ "КП". Речь шла о Семене Ермолинском — преступнике, который участвовал в убийстве 16 человек и скрывался более 10 лет, сообщили источники журналистов. Официально представитель управления следственного комитета в Свердловской области пояснил, что "уголовное преследование этого фигуранта прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (в связи со смертью)". Медиа напомнило, что Ермолинский — это на самом деле писатель Андрей Миллер, который с 2012 года скрывался в Беларуси.
В материале росСМИ рассказали о поисках убийцы, который в составе банды совершал преступления 15 лет назад. Банда состояла из десяти человек и орудовала в Екатеринбурге. Они хватали на улице жертв — мигрантов, которые приехали в РФ на заработки. У людей отбирали деньги, документы, банковские карты, а затем жестоко убивали. Местные называли банду шайкой "Джеков-потрошителей". Полиция РФ скрывала масштабы преступления и ход расследования, но в 2012 году точно было известно, что Ермолинского не поймали. О его "особенном" поведении рассказал фигурант, которого заставляли расчленять жертвы: он "затрясся", когда увидел фото преступника, говорится в расследовании росСМИ.
Позже выяснилось, что члены банды — это не "маргиналы", а местная "элита". Среди них — юрист и сын прокурора Василий Федорович, сын директор госкорпорации Даниил Поташников, а Ермолинский — сын известного шахматиста Алексея Ермолинского, чемпиона США и бронзового призера всемирной шахматной Олимпиады. Фигуранты в сети свободно описывали, как мучили, убивали, пытали людей: сначала читатели считали, что это выдумки, но оказалось, что все происходило на самом деле.
"Все действо, от первого удара до последнего, вряд ли заняло более 10 секунд. Первый колющий, падение, удар, серия прыжков на голове, почти одновременно с ней — серия "уколов", двое бросаются прочь, третий наносит еще один удар и отправляется следом", — это написал Ермолинский в соцсетях.
Ермолинскому единственному удалось сбежать, и поэтому российские журналисты решили помочь следователям. Перед вторжением, в 2018 году, они написали, что убийца якобы с 2012 года скрывался в украинском Крыму, а затем, после аннексии, воевал на Донбассе на стороне ВСУ. Также уточняется, что за информацию о преступнике обещали награду в 1 млн руб. В итоге расследователи признали, что в Украине убийцы не было, и что на самом деле сразу после угрозы разоблачении он сбежал в Минск. Здесь купил фальшивые документы на имя Андрея Миллера и начал писать книги: стал популярным фантастом, которого печатали российские издательства. Выяснилось, что Миллер умер в 2023 году из-за последствий "ковида", подытожило росСМИ.
Преступления в РФ — детали
На профильных ресурсах, связанных с литературой и фантастикой, есть информация об Андрее Миллере и о произведениях, которые он написал. Выяснилось, что речь идет об авторе темного фэнтези и ужасов "Красная королева", "Ужасный век". На авторских страницах — фотография с закрытым лицом: отмечается, что это именно Семен Ермолинский. Также уверяют, что он имел профильное образование в ракетостроении, интересовался наукой, фехтованием, был "реконструктором", занимался разработкой компьютерных игр и был полиглотом.
