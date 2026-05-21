Білоруський "Стівен Кінг" та автор темного фентезі виявився масовим убивцею з РФ, — медіа (фото)
Слідчий комітет Російської Федерації закрив справу масового убивці Семена Єрмолінського, оскільки з'ясувалось, що він помер три роки тому під іменем Андрій Міллер, розповіли медіа. Андрій Міллер — фантаст, який написав близько десятка книг у жанрі темного фентезі. Його називали білоруським "Стівеном Кінгом", хоч насправді він був росіянином, який ховався від "Інтерполу" в Мінську.
У Єкатеринбурзі орудувала банда убивць, яка переслідувала та катувала мігрантів, але весною 2026 року справу проти одного з фігурантів закрили, розповіло росЗМІ "КП". Ішлося про Семена Єрмолінського — злочинця, який брав участь у вбивстві 16 людей та переховувався понад 10 років, повідомили джерела журналістів. Офіційно речник управління слідчого комітету у Свердловській області пояснив, що "кримінальне переслідування цього фігуранта припинено за нереабілітуючими обставинами (у зв'язку зі смертю)". Медіа нагадало, що Єрмолінський — це насправді письменник Андрій Міллер, який з 2012 року ховався у Білорусі.
У матеріалі росЗМІ розповіли про пошуки убивці, який у складі банди чинив злочини 15 років тому. Банда складалась з десяти осіб та орудувала у Єкатеринбургу. Вони хапали на вулиці жертв — мігрантів, які приїхали у РФ на заробітки. У людей відбирали гроші, документи, банківські карти, а потім жорстоко убивали. Місцеві називали банду зграєю "Джеків-різників". Поліція РФ приховувала масштаби злочину та хід розслідування, але у 2012 році точно було відомо, що Єрмолінського не піймали. Про його "особливу" поведінку розповів фігурант, якого примушували розчленовувати жертви: він "затрусився", коли побачив фото злочинця, ідеться у розслідуванні росЗМІ.
Згодом з'ясувалось, що члени банди — це не "маргінали", а місцева "еліта". Серед них — юрист та син прокурора Василь Федорович, син директор держкорпорації Данило Поташніков, а Єрмолінський — син відомого шахіста Олексія Єрмолінського, чемпіона США та бронзового призера всесвітньої шахової Олімпіади. Фігуранти у мережі вільно описували, як мучили, убивали, катували людей: спершу читачі вважали, що це вигадки, але виявилось, що все відбувалось насправді.
"Все дійство, від першого удару до останнього, навряд чи зайняло понад 10 секунд. Перший колючий, падіння, удар, серія стрибків на голові, майже одночасно з нею — серія "уколів", двоє кидаються геть, третій завдає ще одного удару і вирушає слідом", — це написав Єрмолінський у соцмережах.
Єрмолінському єдиному вдалось втекти, і тому російські журналісти вирішили допомогти слідчим. Перед вторгненням, у 2018 році, вони написали, що убивця начебто з 2012 року ховався в українському Криму, а потім, після анексії, воював на Донбасі на боці ЗСУ. Також уточнюється, що за інформацію про злочинця обіцяли нагороду в 1 млн руб. Врешті, розслідувачі визнали, що в Україні убивці не було, і що насправді відразу, коли з'явилась загроза викриття, він утік до Мінська. Тут купив фальшиві документи на ім'я Андрія Міллера і почав писати книги: став популярним фантастом, якого друкували російські видавництва. З'ясувалось, що Міллер помер у 2023 році через наслідки "ковіду", підсумувало росЗМІ.
Злочини у РФ — деталі
На профільних ресурсах, пов'язаних з літературою та фантастикою, є інформація про Андрія Міллера та про твори, які він написав. З'ясувалось, що ідеться про автора темного фентезі та жахів "Красная королева", "Ужасный век". На авторських сторінках — фотографія з закритим обличчям: наголошується, що це саме Семен Єрмолінський. Також запевняють, що він мав профільну освіту у ракетобудуванні, цікавився наукою, фехтуванням, був "реконструктором", займався розробкою комп'ютерних ігор та був поліглотом.
Зазначимо, у квітні 2026 року Фокус писав про злочинців РФ, які воюють в Україні. Медіа NYT з'ясувало, що росіяни навмисно розстрілювали українських полонених перед камерами дронів.
Нагадуємо, у 2023 році у звіті ООН ішлося про ще один злочин росіян: солдати ЗС РФ використовували українців для розмінування.