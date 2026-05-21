Білоруський "Стівен Кінг" та автор темного фентезі виявився масовим убивцею з РФ, — медіа (фото)

Слідчий комітет Російської Федерації закрив справу масового убивці Семена Єрмолінського, оскільки з'ясувалось, що він помер три роки тому під іменем Андрій Міллер, розповіли медіа. Андрій Міллер — фантаст, який написав близько десятка книг у жанрі темного фентезі. Його називали білоруським "Стівеном Кінгом", хоч насправді він був росіянином, який ховався від "Інтерполу" в Мінську.

У Єкатеринбурзі орудувала банда убивць, яка переслідувала та катувала мігрантів, але весною 2026 року справу проти одного з фігурантів закрили, розповіло росЗМІ "КП". Ішлося про Семена Єрмолінського — злочинця, який брав участь у вбивстві 16 людей та переховувався понад 10 років, повідомили джерела журналістів. Офіційно речник управління слідчого комітету у Свердловській області пояснив, що "кримінальне переслідування цього фігуранта припинено за нереабілітуючими обставинами (у зв'язку зі смертю)". Медіа нагадало, що Єрмолінський — це насправді письменник Андрій Міллер, який з 2012 року ховався у Білорусі.

У матеріалі росЗМІ розповіли про пошуки убивці, який у складі банди чинив злочини 15 років тому. Банда складалась з десяти осіб та орудувала у Єкатеринбургу. Вони хапали на вулиці жертв — мігрантів, які приїхали у РФ на заробітки. У людей відбирали гроші, документи, банківські карти, а потім жорстоко убивали. Місцеві називали банду зграєю "Джеків-різників". Поліція РФ приховувала масштаби злочину та хід розслідування, але у 2012 році точно було відомо, що Єрмолінського не піймали. Про його "особливу" поведінку розповів фігурант, якого примушували розчленовувати жертви: він "затрусився", коли побачив фото злочинця, ідеться у розслідуванні росЗМІ.

Злочини у РФ — схема банди Семена Єрмолінського (Андрія Міллера) Фото: Скриншот

Згодом з'ясувалось, що члени банди — це не "маргінали", а місцева "еліта". Серед них — юрист та син прокурора Василь Федорович, син директор держкорпорації Данило Поташніков, а Єрмолінський — син відомого шахіста Олексія Єрмолінського, чемпіона США та бронзового призера всесвітньої шахової Олімпіади. Фігуранти у мережі вільно описували, як мучили, убивали, катували людей: спершу читачі вважали, що це вигадки, але виявилось, що все відбувалось насправді.

Злочини у РФ — оголошення "Інтерполу" про розшук Семена Єрмолінського (Андрія Міллера) Фото: З відкритих джерел

"Все дійство, від першого удару до останнього, навряд чи зайняло понад 10 секунд. Перший колючий, падіння, удар, серія стрибків на голові, майже одночасно з нею — серія "уколів", двоє кидаються геть, третій завдає ще одного удару і вирушає слідом", — це написав Єрмолінський у соцмережах.

Єрмолінському єдиному вдалось втекти, і тому російські журналісти вирішили допомогти слідчим. Перед вторгненням, у 2018 році, вони написали, що убивця начебто з 2012 року ховався в українському Криму, а потім, після анексії, воював на Донбасі на боці ЗСУ. Також уточнюється, що за інформацію про злочинця обіцяли нагороду в 1 млн руб. Врешті, розслідувачі визнали, що в Україні убивці не було, і що насправді відразу, коли з'явилась загроза викриття, він утік до Мінська. Тут купив фальшиві документи на ім'я Андрія Міллера і почав писати книги: став популярним фантастом, якого друкували російські видавництва. З'ясувалось, що Міллер помер у 2023 році через наслідки "ковіду", підсумувало росЗМІ.

Злочини у РФ — Семен Єрмолінський (Андрій Міллер) Фото: З відкритих джерел

На профільних ресурсах, пов'язаних з літературою та фантастикою, є інформація про Андрія Міллера та про твори, які він написав. З'ясувалось, що ідеться про автора темного фентезі та жахів "Красная королева", "Ужасный век". На авторських сторінках — фотографія з закритим обличчям: наголошується, що це саме Семен Єрмолінський. Також запевняють, що він мав профільну освіту у ракетобудуванні, цікавився наукою, фехтуванням, був "реконструктором", займався розробкою комп'ютерних ігор та був поліглотом.

Злочини у РФ — Андрій Міллер, фантаст з Білорусі Фото: Скриншот

