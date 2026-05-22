Европу ждет температурный удар: в некоторых странах будет до +38 °C

Европу в ближайшие дни накроет первая масштабная волна летней жары. В Великобритании, Франции и Испании температура воздуха может быть на 5-11 °C выше нормы, а местами приблизиться к рекордам для мая.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на метеорологов и прогнозы национальных погодных служб.

По данным британской Met Office, жара резко усилится уже в выходные. В воскресенье в Лондоне ожидают до +32 °C.

"Это может стать очень заметным событием с точки зрения жары", — заявила метеоролог Энни Шаттлворт.

Во Франции температура в Париже может подняться до +31 °C, а на юго-западе страны — до +35 °C. Французская служба Météo-France предупреждает, что из-за изменения климата волны жары начинаются все раньше и длятся дольше.

Самые высокие температуры прогнозируют в Испании. По оценкам государственной метеослужбы AEMET, в районах Гвадианы и Гвадалквививира воздух может прогреться до +38 °C.

Синоптики отмечают, что волна жары придет после нестабильного мая с грозами и резкими изменениями температуры. По словам метеоролога Atmospheric G2 Эми Ходжсон, высокие температуры высушивают почву, из-за чего жара и засуха усиливают друг друга.

Ожидается, что ясная и сухая погода также увеличит производство солнечной энергии в Европе. В то же время во Франции и Германии в эти выходные прогнозируют слабый ветер, что может снизить генерацию электроэнергии с ветровых станций.

Напомним, синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Украине в конце мая. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные ливни, хотя температура воздуха будет оставаться по-летнему высокой — до +30 градусов.

В то же время метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич заявлял, что 25-26 мая в Украину начнет поступать более прохладный воздух с северо-запада, из-за чего температура снизится.