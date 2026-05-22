Європу чекає температурний удар: у деяких країнах буде до +38 °C

Європу найближчими днями накриє перша масштабна хвиля літньої спеки. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура повітря може бути на 5–11 °C вищою за норму, а подекуди наблизитися до рекордів для травня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на метеорологів і прогнози національних погодних служб.

За даними британської Met Office, спека різко посилиться вже у вихідні. У неділю в Лондоні очікують до +32 °C.

“Це може стати дуже помітною подією з точки зору спеки”, — заявила метеорологиня Енні Шаттлворт.

У Франції температура в Парижі може піднятися до +31 °C, а на південному заході країни — до +35 °C. Французька служба Météo-France попереджає, що через зміну клімату хвилі спеки починаються дедалі раніше та тривають довше.

Найвищі температури прогнозують в Іспанії. За оцінками державної метеослужби AEMET, у районах Гвадіани та Гвадалквівіра повітря може прогрітися до +38 °C.

Синоптики зазначають, що хвиля спеки прийде після нестабільного травня з грозами та різкими змінами температури. За словами метеорологині Atmospheric G2 Емі Ходжсон, високі температури висушують ґрунт, через що спека та посуха підсилюють одна одну.

Очікується, що ясна та суха погода також збільшить виробництво сонячної енергії в Європі. Водночас у Франції та Німеччині цими вихідними прогнозують слабкий вітер, що може знизити генерацію електроенергії з вітрових станцій.

Нагадаємо, синоптики попередили про нестійку погоду в Україні наприкінці травня. У більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози та місцями сильні зливи, хоча температура повітря залишатиметься по-літньому високою — до +30 градусів.

Водночас метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич заявляв, що 25–26 травня в Україну почне надходити прохолодніше повітря з північного заходу, через що температура знизиться.