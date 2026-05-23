Взрыв или разлив: два сценария токсичной катастрофы, к которой прямо сейчас готовится Калифорния

В штате Калифорния, США, началась паника. 40 тысяч человек эвакуировались из-за опасений, что огромный резервуар с химикатами может взорваться в любой момент. Причем катастрофа неизбежна, так как утечка высоколетучего метилметакрилата все равно случится.

На одном из аэрокосмических предприятий в Южной Калифорнии огромный резервуар с химикатами находится под угрозой взрыва, что, по словам официальных лиц, является беспрецедентной промышленной катастрофой. 23 мая в округе Ориндж были отданы приказы об эвакуации 40 000 человек, поскольку аварийные службы предупреждают, что ситуация стремительно приближается к катастрофе, пишет OC Register.

Катастрофа неизбежна: Юг Калифорнии замер в ожидании токсичного апокалипсиса

По словам представителей предприятия GKN Aerospace, резервуар объемом 34 000 галлонов, содержащий высоколетучий метилметакрилат (ММА), невозможно залатать и существует угроза "разлива или взрыва". Иной альтернативы нет.

Ужасающее предупреждение вызвало панику в городе Гарден-Гроув, и соседним населенным пунктам было приказано немедленно эвакуироваться из-за опасений, что гигантский резервуар может либо лопнуть, либо расплавиться в результате разрушительного взрыва, способного вызвать токсичную цепную реакцию.

"Эта штука скоро выйдет из строя. Мы просто не знаем, когда именно", — предупредил начальник отдела пожарной охраны округа Ориндж Крейг Кови во время напряженного экстренного брифинга в пятницу.

По словам официальных лиц, в настоящее время остаются только два возможных исхода.

"Во-первых, он разрушится, треснет, и весь продукт вытечет на землю, — сказал Кови. — Другой вариант, который нам озвучили, — это взрыв".

Метилметакрилат — это промышленное соединение, используемое в производстве пластмасс и аэрокосмической промышленности.

"Это очень летучее, очень токсичное и легковоспламеняющееся вещество", — сказал Кови, призывая жителей подчиняться приказам об эвакуации.

"Это не мера предосторожности, — добавил он. — Это будет продолжаться, пока какой-нибудь гениальный парень позади меня не придумает, как предотвратить этот инцидент".

Представители органов здравоохранения округа Ориндж также предупредили, что воздействие паров ММА может вызвать серьезные проблемы с дыханием, головокружение, тошноту и раздражение глаз и легких.

"При очень высоких концентрациях это может вызвать серьезные проблемы с дыханием и необходимость госпитализации", — предупредила главный врач округа Ориндж доктор Регина Чинсио-Квонг.

Кризис разразился на предприятии GKN Aerospace, крупном производителе, выпускающем конструкции двигателей и аэрокосмические компоненты для коммерческой и военной авиации.

В четверг пожарные первыми отреагировали на сообщение о том, что из огромного резервуара для хранения на предприятии компании в Гарден-Гроув начали выходить пары.

По словам официальных лиц, температура в резервуаре повысилась, что привело к срабатыванию предохранительного клапана, предназначенного для безопасного сброса давления.

Первоначально спасатели полагали, что им удалось стабилизировать ситуацию после применения мер охлаждения и использования систем водоснабжения для снижения температуры в резервуаре.

Приказы об эвакуации, изданные в четверг вечером, были ненадолго отменены после улучшения ситуации, но за ночь ситуация резко ухудшилась.

"Мы установили, что резервуар, находящийся в самом критическом состоянии, фактически невозможно обезопасить и устранить", — сказал Кови.

Власти предупредили, что в случае разрыва или взрыва резервуара может произойти разлив от 6000 до 7000 галлонов опасных химикатов, что, по опасениям чиновников, может привести к возгоранию соседних резервуаров, содержащих топливо и другие опасные вещества.

Вокруг объекта были возведены песчаные заграждения и системы изоляции в надежде предотвратить попадание химикатов в ливневые канализации, русла рек и, в конечном итоге, в океан.

Для мониторинга температуры в резервуаре также были задействованы беспилотники, пока специалисты по работе с опасными материалами отчаянно искали решение проблемы.

Кови заявил, что сотрудники экстренных служб связались со специалистами "по всему штату и стране" в поисках, по его словам, нестандартных идей для предотвращения катастроф.

"Мы собрали команду, способную мыслить нестандартно", — сказал он.

Сотрудники правоохрательных органов перекрыли дорогу в связи с разворачивающимся химическим инцидентом. Более десятка школ закрылись или отменили мероприятия на открытом воздухе в связи с обострением кризиса, связанного с опасными материалами, в округе Ориндж. По мере углубления кризиса полиция и пожарные расширили зоны эвакуации в некоторых районах Гарден-Гроув, Анахайма, Сайпресса, Стантона и Вестминстера.

В пятницу около 15 процентов жителей эвакуированной зоны по-прежнему отказывались покидать свои дома, несмотря на неоднократные предупреждения полиции и пожарных.

Кризис также привел к повсеместному закрытию предприятий по всему региону.

