Вибух або розлив: два сценарії токсичної катастрофи, до якої просто зараз готується Каліфорнія

У штаті Каліфорнія, США, почалася паніка. 40 тисяч людей евакуювалися через побоювання, що величезний резервуар із хімікатами може вибухнути в будь-який момент. Причому катастрофа неминуча, оскільки витік високолеткого метилметакрилату все одно станеться.

На одному з аерокосмічних підприємств у Південній Каліфорнії величезний резервуар із хімікатами перебуває під загрозою вибуху, що, за словами офіційних осіб, є безпрецедентною промисловою катастрофою. 23 травня в окрузі Оріндж було віддано накази про евакуацію 40 000 осіб, оскільки аварійні служби попереджають, що ситуація стрімко наближається до катастрофи, пише OC Register.

Катастрофа неминуча: Південь Каліфорнії завмер в очікуванні токсичного апокаліпсису

За словами представників підприємства GKN Aerospace, резервуар об'ємом 34 000 галонів, що містить високолеткий метилметакрилат (ММА), неможливо залатати й існує загроза "розливу або вибуху". Іншої альтернативи немає.

Жахливе попередження викликало паніку в місті Гарден-Гроув, і сусіднім населеним пунктам наказали негайно евакуюватися через побоювання, що гігантський резервуар може або луснути, або розплавитися внаслідок руйнівного вибуху, здатного спричинити токсичну ланцюгову реакцію.

"Ця штука скоро вийде з ладу. Ми просто не знаємо, коли саме", — попередив начальник відділу пожежної охорони округу Оріндж Крейг Кові під час напруженого екстреного брифінгу в п'ятницю.

За словами офіційних осіб, наразі залишаються тільки два можливих результати.

"По-перше, він зруйнується, трісне, і весь продукт витече на землю, — сказав Кові. — Інший варіант, який нам озвучили, — це вибух".

Метилметакрилат — це промислова сполука, яка використовується у виробництві пластмас і аерокосмічній промисловості.

"Це дуже летюча, дуже токсична і легкозаймиста речовина", — сказав Кові, закликаючи жителів підкорятися наказам про евакуацію.

"Це не запобіжний захід, — додав він. — Це триватиме, поки який-небудь геніальний хлопець позаду мене не придумає, як запобігти цьому інциденту".

Представники органів охорони здоров'я округу Оріндж також попередили, що вплив парів ММА може спричинити серйозні проблеми з диханням, запаморочення, нудоту та подразнення очей і легенів.

"За дуже високих концентрацій це може спричинити серйозні проблеми з диханням і необхідність госпіталізації", — попередила головна лікарка округу Оріндж докторка Регіна Чінсіо-Квонг.

Криза вибухнула на підприємстві GKN Aerospace, великому виробнику, що випускає конструкції двигунів і аерокосмічні компоненти для комерційної та військової авіації.

У четвер пожежники першими відреагували на повідомлення про те, що з величезного резервуара для зберігання на підприємстві компанії в Гарден-Гроув почали виходити пари.

За словами офіційних осіб, температура в резервуарі підвищилася, що призвело до спрацьовування запобіжного клапана, призначеного для безпечного скидання тиску.

Спочатку рятувальники вважали, що їм вдалося стабілізувати ситуацію після застосування заходів охолодження і використання систем водопостачання для зниження температури в резервуарі.

Накази про евакуацію, видані в четвер увечері, були ненадовго скасовані після поліпшення ситуації, але за ніч ситуація різко погіршилася.

"Ми встановили, що резервуар, який перебуває в найкритичнішому стані, фактично неможливо убезпечити й усунути", — сказав Кові.

Влада попередила, що в разі розриву або вибуху резервуара може статися розлив від 6000 до 7000 галонів небезпечних хімікатів, що, за побоюваннями чиновників, може призвести до загоряння сусідніх резервуарів, які містять паливо та інші небезпечні речовини.

ласті Гарден-Гроув визнали, що не можуть зупинити витік токсичного метилметакрилату

Навколо об'єкта було зведено піщані загородження і системи ізоляції, сподіваючись запобігти потраплянню хімікатів у зливові каналізації, русла річок і, зрештою, в океан.

Для моніторингу температури в резервуарі також було задіяно безпілотники, поки фахівці з роботи з небезпечними матеріалами відчайдушно шукали вирішення проблеми.

Кові заявив, що співробітники екстрених служб зв'язалися з фахівцями "по всьому штату і країні" в пошуках, за його словами, нестандартних ідей для запобігання катастрофам.

"Ми зібрали команду, здатну мислити нестандартно", — сказав він.

Співробітники правоохоронних органів перекрили дорогу у зв'язку з хімічним інцидентом, що розгортається. Понад десяток шкіл закрилися або скасували заходи на відкритому повітрі у зв'язку із загостренням кризи, пов'язаної з небезпечними матеріалами, в окрузі Оріндж. У міру поглиблення кризи поліція і пожежники розширили зони евакуації в деяких районах Гарден-Гроув, Анагайма, Сайпресса, Стантона і Вестмінстера.

У п'ятницю приблизно 15 відсотків жителів евакуйованої зони, як і раніше, відмовлялися залишати свої будинки, незважаючи на неодноразові попередження поліції і пожежників.

Криза також призвела до повсюдного закриття підприємств по всьому регіону.

