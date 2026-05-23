В РФ арестовали отца светской львицы Мирославы Думы, которая дружила с Иванкой Трамп

71-летнего бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина, обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Замоскворецкий суд Москвы отправил их под арест до середины июля.

Известно, что Клеточкина арестовали из-за мошенничества с долгами бывшего сенатора Думы РФ на сумму более 20 млн рублей. Он стал третьим по счету известным московским адвокатом, арестованным за весну 2026 года, Фокус собрал все, что известно.

Василий Дума родился в Красноярском крае, но долгое время жил и учился в Украине: в Тернополе, Львове и Киеве. После развала СССР переехал в Сургут, где был президентом компаний "Уралнефтесервис", "Лукойл-Транснефтепродукт" и "Славнефть", потом пошел в сенаторы и заседал в Совфеде с 2004 по 2011 годы.

Василий Дума был сенатором и губернатором в РФ

В 2005-2009 гг. был председателем Совета Объединения украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России".

Відео дня

Его дочь Мирослава Дума, представительница первой волны "золотой молодежи" РФ стала известна в 2010-х как соосновательница сайта Buro 24/7. В 2007-2009 годах работала в журнале Harper’s Bazaar в качестве стилиста, продюсера и арт-директора. Также сотрудничала со всеми модными изданиями России, была гостьей Недель моды, дружила с Ульяной Сергеенко и Натальей Водяновой, была неотъемлемой частью "русской модной мафии", как называли тогда светских львиц из РФ в зарубежной прессе. После начала полномасштабной войны в Украине Мирослава Дума исчезла из инфополя, а недавно анонсировала свой новый проект — платформу для создания одежды с помощью ИИ.

Мирослава Дума и Наталья Водянова на Неделе моды в Париже

В 2019 году ее имя появлялось в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, где она была упомянута как контакт Иванки Трамп из fashion-индустрии. Через нее в 2015 году передавались приглашения Иванке и Дональду Трампу на Петербургский международный экономический форум 2016 года, писал Vogue. Ни Трамп, ни его дочь Иванка на ПМЭФ не ездили.

Ее мужем был российский бизнесмен Алексей Михеев, сын олигарха Александра Михеева, который возглавлял "Рособоронэкспорт" после оккупации Крыма. Пара развелась в 2022 году. Они были женаты 17 лет, у них трое детей: сын Георгий, дочери Анна и Диана.

Напомним, олигарх Александр Михеев "прославился" после того, как украинец Тарас Остапчук едва не утопил его яхту "Леди Анастасия" после начала полномасштабной войны в Украине. Когда первые ракеты стали падать в Киеве, Остапчук предупредил остальных членов экипажа, взял всю вину на себя и открыл несколько клапанов в машинном отделении, чтобы туда попала вода. Он также закрыл топливные краны и выключил электричество.

А этой весной произошел еще один громкий арест в РФ. Следственный комитет возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны России. Руслана Цаликова подозревают в создании преступного сообщества и взяточничестве. Также он является близким другом и соратником Сергея Шойгу.