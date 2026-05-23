У РФ заарештували батька світської левиці Мирослави Думи, яка дружила з Іванкою Трамп

71-річного колишнього сенатора Василя Думу та адвоката Дмитра Клєточкіна звинувачують у спробі шахрайства в особливо великому розмірі, вчиненого групою осіб за попередньою змовою. Замоскворецький суд Москви відправив їх під арешт до середини липня.

Відомо, що Клеточкіна заарештували через шахрайство з боргами колишнього сенатора Думи РФ на суму понад 20 млн рублів. Він став третім за рахунком відомим московським адвокатом, заарештованим за весну 2026 року, Фокус зібрав усе, що відомо.

Василь Дума народився в Красноярському краї, але довгий час жив і навчався в Україні: у Тернополі, Львові та Києві. Після розвалу СРСР переїхав до Сургута, де був президентом компаній "Уралнефтесервис", "Лукойл-Транснефтепродукт" і "Славнефть", потім пішов у сенатори і засідав у Радфеді з 2004 до 2011 року.

Василь Дума був сенатором і губернатором у РФ

У 2005-2009 рр. був головою Ради Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії".

Відео дня

Його дочка Мирослава Дума, представниця першої хвилі "золотої молоді" РФ, стала відома в 2010-х як співзасновниця сайту Buro 24/7. У 2007-2009 роках працювала в журналі Harper's Bazaar як стилістка, продюсерка та арт-директорка. Також співпрацювала з усіма модними виданнями Росії, була гостею Тижнів моди, дружила з Уляною Сергієнко та Наталею Водяновою, була невід'ємною частиною "російської модної мафії", як називали тоді світських левиць з РФ у зарубіжній пресі. Після початку повномасштабної війни в Україні Мирослава Дума зникла з інфополя, а нещодавно анонсувала свій новий проєкт — платформу для створення одягу за допомогою ШІ.

Мирослава Дума і Наталя Водянова на Тижні моди в Парижі

У 2019 році її ім'я з'являлося у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, де вона була згадана як контакт Іванки Трамп з fashion-індустрії. Через неї у 2015 році передавали запрошення Іванці та Дональду Трампу на Петербурзький міжнародний економічний форум 2016 року, писав Vogue. Ні Трамп, ні його дочка Іванка на ПМЕФ не їздили.

Її чоловіком був російський бізнесмен Олексій Міхєєв, син олігарха Олександра Міхєєва, який очолював "Рособоронекспорт" після окупації Криму. Пара розлучилася 2022 року. Вони були одружені 17 років, у них троє дітей: син Георгій, доньки Анна і Діана.

Нагадаємо, олігарх Олександр Міхєєв "прославився" після того, як українець Тарас Остапчук ледь не втопив його яхту "Леді Анастасія" після початку повномасштабної війни в Україні. Коли перші ракети стали падати в Києві, Остапчук попередив інших членів екіпажу, взяв усю провину на себе і відкрив кілька клапанів у машинному відділенні, щоб туди потрапила вода. Він також закрив паливні крани і вимкнув електрику.

А цієї весни стався ще один гучний арешт у РФ. Слідчий комітет порушив справу проти колишнього першого заступника міністра оборони Росії. Руслана Цалікова підозрюють у створенні злочинного співтовариства і хабарництві. Також він є близьким другом і соратником Сергія Шойгу.