"Царит глубокое разочарование": СМИ узнали, как изменилось отношение российской элиты к Путину

Российский диктатор Владимир Путин все больше становится "изолированным лидером", из-за чего среди российских элит царит глубокое разочарование в главе Кремля.

Окружение Путина стремительно теряет иллюзии как относительно затяжной войны в Украине, так и относительно экономического спада в РФ, пишет The Guardian.

"В этом году настроения среди элиты, безусловно, изменились... царит глубокое разочарование в Путине", — рассказал источник издания, принадлежащий к российской бизнес-элите.

Собеседник издания подчеркнул, что среди элит "усиливается ощущение, что надвигается какая-то катастрофа".

"Никто не верит, что завтра все внезапно разрушится. Но все больше осознается, что продолжают приниматься абсолютно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло", — пояснил источник.

Авторы материала отметили, что Путин вступает в самый сложный период своего правления по ряду причин:

рейтинг Путина падает;

экономика находится под все большим давлением;

прокремлевские блогеры, которые раньше редко критиковали президента, начинают высказывать свое мнение.

В статье отмечается, что несмотря на трещины, которые появляются внутри РФ, подход Путина к войне в Украине не изменился, и он по-прежнему решительно настроен продолжать ее.

Два источника, имеющие доступ к главе Кремля, поделились, что Путин дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Москва сможет захватить весь Донбасс до конца года.

"Путин зациклен на Донбассе и не остановится, пока не достигнет своей цели", — подчеркнул один из источников The Guardian.

