"Панує глибоке розчарування": ЗМІ дізнались, як змінилося ставлення російської еліти до Путіна

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше стає "ізольованим лідером", через що серед російських еліт панує глибоке розчарування в очільнику Кремля.

Оточення Путіна стрімко втрачає ілюзії як щодо затяжної війни в Україні, так і щодо економічного спаду в РФ, пише The Guardian.

"Цього року настрої серед еліти, безперечно, змінилися… панує глибоке розчарування в Путіні", — розповіло джерело видання, що належить до російської бізнес-еліти.

Співрозмовник видання підкреслив, що серед еліт "посилюється відчуття, що насувається якась катастрофа".

"Ніхто не вірить, що завтра все раптово зруйнується. Але дедалі більше усвідомлюється, що продовжують ухвалюватися абсолютно безглузді, саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке відчуття майбутнього зникло", — пояснило джерело.

Автори матеріалу зазначили, що Путін вступає у найскладніший період свого правління через низку причин:

рейтинг Путіна падає;

економіка перебуває під дедалі більшим тиском;

прокремлівські блогери, які раніше рідко критикували президента, починають висловлювати свою думку.

У статті зазначається, що попри тріщини, які з’являються всередині РФ, підхід Путіна до війни в Україні не змінився, і він, як і раніше, рішуче налаштований продовжувати її.

Два джерела, що мають доступ до очільника Кремля, поділилися, що Путін дав зрозуміти своєму найближчому оточенню, що, на його думку, Москва зможе захопити весь Донбас до кінця року.

"Путін зациклений на Донбасі і не зупиниться, поки не досягне своєї мети", — наголосило одне з джерел The Guardian.

