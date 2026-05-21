Навчання Росії та Білорусі: Путін назвав умови застосування ядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін прокоментував так звані ядерні навчання Росії та Білорусі. За його словами, "армії Росії та Білорусії проводять перше спільне тренування з управління стратегічними та тактичними ядерними силами".

За словами російського диктатора, РФ нібито нікому не погрожує, а "застосування ядерної зброї — крайній захід забезпечення національної безпеки". Про це повідомляє ТАСС

"Вже зазначав і знову наголошу, використання такої ядерної зброї – це крайній, винятковий захід забезпечення національної безпеки наших держав", — заявив Путін.

Також Путін вважає, що ядерна зброя є "надійним гарантом суверенітету Союзної держави Росії та Білорусії".

"Разом з тим, враховуючи зростання напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків, наша ядерна тріада, як і раніше, має бути надійним гарантом суверенітету Союзної держави Росії та Білорусії, забезпечити вирішення завдань стратегічного стримування, підтримання ядерного паритету та балансу сил на глобальному рівні", — сказав очільник Кремля.

Також він повідомив, що під час навчань армії РФ та Білорусі будуть відпрацьовувати широке коло завдань щодо взаємодії під час застосування ядерної зброї.

"У ході спільного тренування належить відпрацювати широке коло завдань, насамперед дії посадових осіб з управління та взаємодії при застосуванні ядерної зброї, у тому числі розміщеної на території Білорусії. Також проведемо сьогодні практичні пуски балістичних та крилатих ракет", — сказав диктатор.

Нагадаємо, що 21 травня у Міноборони РФ показали доставку ядерних боєприпасів до Білорусі. Спеціальні боєприпаси для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" переправила в Білорусь Росія.

Перед тим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у будь-якій точці Білорусі чи України. Водночас він заявив, що його країна не буде ні на кого нападати. Зокрема, Білорусь не планує вступати у війну проти України на боці Росії.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Москва веде додаткові переговори з білоруським очільником Олександром Лукашенком щодо потенційних атак.