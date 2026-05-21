Учения России и Беларуси: Путин назвал условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин прокомментировал так называемые ядерные учения России и Беларуси. По его словам, "армии России и Белоруссии проводят первую совместную тренировку по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами".

По словам российского диктатора, РФ якобы никому не угрожает, а "применение ядерного оружия — крайняя мера обеспечения национальной безопасности". Об этом сообщает ТАСС

"Уже отмечал и снова подчеркну, использование такого ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств", — заявил Путин.

Также Путин считает, что ядерное оружие является "надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии".

"Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада по-прежнему должна быть надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", — сказал глава Кремля.

Также он сообщил, что во время учений армии РФ и Беларуси будут отрабатывать широкий круг задач по взаимодействию при применении ядерного оружия.

"В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Белоруссии. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет", — сказал диктатор.

Напомним, что 21 мая в Минобороны РФ показали доставку ядерных боеприпасов в Беларусь. Специальные боеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" переправила в Беларусь Россия.

Перед тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в любой точке Беларуси или Украины. В то же время он заявил, что его страна не будет ни на кого нападать. В частности, Беларусь не планирует вступать в войну против Украины на стороне России.

Зато Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Москва ведет дополнительные переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко относительно потенциальных атак.