"Защита" россиян: Путин получил новые полномочия, чтобы воевать за рубежом
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать Вооруженные силы РФ за пределами страны, для якобы защиты россиян "в случае "их ареста, удержания, уголовного и иного преследования" за рубежом без участия России.
13 мая этот документ утвердила Госдума, а 20 мая — Совет Федерации. Он вступит в силу через 10 дней после его официального обнародования. Об этом пишет The Moscow Times
В новом законе отмечается, что его приняли для реагирования на случаи, когда россиян будут арестовывать за рубежом суды, которые "наделены полномочиями без участия Российской Федерации, а также международные судебные органы, которые Россия не признает", говорится в пояснительной записке
Речь идет, о судебных органах, полномочия которых не базируются на международных договорах РФ или резолюциях Совета Безопасности ООН.
Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы "О гражданстве" и "Об обороне". В их действующей редакции Путин имеет право отправить войска за границу в случае, если страны или международные органы принимают решения, "противоречащие интересам РФ" или "основам публичного правопорядка" в России.
Кроме того, документ предусматривает, что государственные органы РФ должны принимать необходимые меры для защиты таких граждан в пределах своих полномочий.
Издание отмечает, что расширить полномочия Путина относительно зарубежного использования армии, российские власти решили после серии предупреждений от ведущих государств НАТО о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами.
Напомним, что российские истребители перехватили британский самолет RAF RC-135W Rivet Joint над Черным морем во время миссии в поддержку НАТО в международном воздушном пространстве. В Лондоне действия российских пилотов назвали "опасными и неприемлемыми".
Также Российская Федерация планирует разместить межконтинентальные ядерные ракеты в специальных контейнерах или в шахтах на морском дне, установила разведка НАТО. Ракеты будут находиться на глубине 200 м и поэтому их будет трудно нейтрализовать, если возникнет необходимость. Пуски могут происходить при участии экспериментальной подводной лодки Б-90 "Саров", причем уже провели несколько успешных испытаний.